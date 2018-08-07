Токийский университет признался в фальсификации экзаменов в пользу мужчин

Руководство Токийского медицинского университета (TMU) во вторник призналось в систематической фальсификации результатов вступительных экзаменов в пользу абитуриентов-мужчин, пишет The Japan Times.
Кроме того, экзамены могли искажаться в пользу отдельных лиц, включая детей чиновников.
Университет является одним из старейших и наиболее престижных образовательных учреждений страны, и нарушения, выявленные в ходе внутреннего расследования, подчеркивают глубокие проблемы Японии в сфере гендерной дискриминации. Более десяти лет женщинам, желающим стать врачами, занижали оценки на вступительных экзаменах, чтобы в стране было больше медиков-мужчин.
Результаты резонансного расследования вызвали вопросы и в отношении других университетов, которые принимают подозрительно мало женщин, сообщает Financial Times. О махинациях с работами женщин на вступительных экзаменах стало известно случайно: прокуратура заинтересовалась слухами о коррупции в TMU. Следствие изначально занимал лишь вопрос о том, что детей высокопоставленных чиновников принимали в обход установленной процедуры, а взамен университет получал правительственные гранты.
После того, как были выявлены несоответствия и в других сферах, министерство образования Японии потребовало, чтобы университет провел внутреннее расследование, передает CNN.
В ходе пресс-конференции управляющий директор вуза Тэцуо Юкиока и вице-президент Кэйсукэ Миядзава принесли извинения. Они пообещали искоренить сложившуюся дискриминационную практику, которую, как утверждается, ввело прежнее руководство.
Вступительные экзамены в Токийский медицинский университет состоят из трех частей: тест, потом эссе и собеседование. В ходе проверки эссе преподаватели сначала вычитали 20% из всех оценок. Затем мужчинам, сдававшим экзамен в первый или второй раз, добавляли 20 баллов, в третий раз - 10 балов. Таким образом, первая попытка написания эссе, которую следовало бы оценить в 70 баллов из 100, принесла бы абитуриенту 76 баллов, а абитуриентке - всего 56.
После трех неуспешных попыток поступления экзаменующиеся, независимо от пола, могли получить не более 80 баллов из 100 даже при идеальном результате.
До того как началась фальсификация женщины составляли 40% всех поступивших в TMU, но после 2010 года показатель снизился до 30%, пишет газета Yomiuru Shimbun, первой сообщившая о проблеме. В 2018 году среди абитуриентов было 39% женщин, а среди успешно сдавших экзамены - всего 18%.
В рэнкинге Всемирного экономического форума (ВЭФ) Япония занимает 114-е место из 144 с точки зрения прогресса в достижении гендерного равенства.
Доля женщин, поступающих в медицинские вузы Японии, стабильно росла до 2003 года, когда она достигла 33,8%. В дальнейшем она практически не менялась от года к году.
Обычно по большинству дисциплин на вступительных экзаменах японки показывают результаты лучше, чем японцы. Однако в медицинских университетах сложилась обратная ситуация: в среднем по стране мужчины набирали проходной балл в 6,85% случаев, женщины - в 5,91%.
Японская ассоциация женщин в медицине уже не первый год говорит о проблеме в отрасли, но до сих пор ее оставляли без внимания.
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