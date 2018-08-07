Нефть ускорила рост во вторник, Brent приблизилась к $75 за баррель

Нефтяной рынок активно поднимается в ожидании данных о запасах топлива в США и на опасениях падения поставок из Ирана.

Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:59 повысилась на $0,99 (1,34%) - до $74,74 за баррель.

Сентябрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к указанному времени на $0,69 (1%) - до $69,70 за баррель.

Участники рынка продолжают строить прогнозы относительно влияния американских санкций на поставки иранской нефти. По самым высоким оценкам, экспорт нефти из страны может сократить на 1 млн баррелей в сутки (б/с) с текущих 2,5 млн б/с после вступления в силу энергетической части санкций в начале ноября.

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что Китай, на который приходится порядка четверти продаваемой Ираном нефти, может не согласиться с требованиями Вашингтона. Кроме того, Тегеран продолжает поиск новых рынков сбыта.

Также трейдеры ждут данных об изменении запасов углеводородов в США по итогам прошлой недели. Данные Американского института нефти (API), собирающего информацию на добровольной основе, будут обнародованы в ночь со вторника на среду, а официальный отчет министерства энергетики выйдет в среду в 18:30 .

По прогнозам экспертов, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе упали на 3 млн баррелей. При этом резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, возможно сократились на 1 млн баррелей - если такой прогноз оправдается, снижение продлится 12-ю неделю подряд.