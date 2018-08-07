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Дальнее зарубежье 07.08.2018 17:45

Афганский лидер запретил чиновникам вмешиваться в выборы

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ, запрещающий должностным лицам и сотрудникам госучреждений вмешиваться в процесс выборов в парламент и уездные советы, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Харун Чахансури.

По его словам, в соответствии с указом, "должностные лица, служащие и сотрудники государственных учреждений, включая гражданских, оборонных и охранных агентств, члены Национального собрания, судьи и члены Верховного суда обязаны воздерживаться от вмешательства в избирательный процесс в Национальное собрание и уездные советы".

"Силам безопасности и обороны запрещен самовольный вход в центры регистрации избирателей, избирательные центры и центры подсчета голосов при необходимости, вход должен осуществляться при получении разрешения соответствующих органов. Запрещается передача оружия в центры регистрации избирателей, избирательные участки и центры подсчета", - отметил Х.Чахансури.

Он подчеркнул, что силы безопасности и обороны должны обеспечивать безопасность персонала, центрального и провинциальных штабов избирательной комиссии и комиссии по рассмотрению жалоб избирателей, центров регистрации избирателей, избирательных участков и центров подсчета голосов.

В документе также говорится, что власти, служащие и сотрудники государственных учреждений не могут использовать государственные ресурсы в избирательном процессе для получения выгоды или нанесения вреда одному или нескольким кандидатам.

Министерству внутренних дел поручено назначить на избирательные центры необходимое количество сотрудников женщин, чтобы увеличить участие женщин-избирателей в выборах и обеспечить их безопасность на выборах.

Независимая избирательная комиссия и комиссия по рассмотрению жалоб избирателей обязаны информировать соответствующие органы о любых вмешательствах со стороны властей. Органы безопасности и обороны обязаны привлекать правонарушителей к ответственности, подчеркивается в документе.

Отмечается, что президент Афганистана подписал указ после того, как провел консультации с лидерами всех политических партий и движений, влиятельными общественно-политическими деятелями страны.

Парламентские выборы в Афганистане и выборы в местные советы назначены на 20 октября.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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