Афганский лидер запретил чиновникам вмешиваться в выборы

Президент Афганистана Ашраф Гани подписал указ, запрещающий должностным лицам и сотрудникам госучреждений вмешиваться в процесс выборов в парламент и уездные советы, сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь главы государства Харун Чахансури.
По его словам, в соответствии с указом, "должностные лица, служащие и сотрудники государственных учреждений, включая гражданских, оборонных и охранных агентств, члены Национального собрания, судьи и члены Верховного суда обязаны воздерживаться от вмешательства в избирательный процесс в Национальное собрание и уездные советы".
"Силам безопасности и обороны запрещен самовольный вход в центры регистрации избирателей, избирательные центры и центры подсчета голосов при необходимости, вход должен осуществляться при получении разрешения соответствующих органов. Запрещается передача оружия в центры регистрации избирателей, избирательные участки и центры подсчета", - отметил Х.Чахансури.
Он подчеркнул, что силы безопасности и обороны должны обеспечивать безопасность персонала, центрального и провинциальных штабов избирательной комиссии и комиссии по рассмотрению жалоб избирателей, центров регистрации избирателей, избирательных участков и центров подсчета голосов.
В документе также говорится, что власти, служащие и сотрудники государственных учреждений не могут использовать государственные ресурсы в избирательном процессе для получения выгоды или нанесения вреда одному или нескольким кандидатам.
Министерству внутренних дел поручено назначить на избирательные центры необходимое количество сотрудников женщин, чтобы увеличить участие женщин-избирателей в выборах и обеспечить их безопасность на выборах.
Независимая избирательная комиссия и комиссия по рассмотрению жалоб избирателей обязаны информировать соответствующие органы о любых вмешательствах со стороны властей. Органы безопасности и обороны обязаны привлекать правонарушителей к ответственности, подчеркивается в документе.
Отмечается, что президент Афганистана подписал указ после того, как провел консультации с лидерами всех политических партий и движений, влиятельными общественно-политическими деятелями страны.
Парламентские выборы в Афганистане и выборы в местные советы назначены на 20 октября.
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