Полиция Испании задержала семерых подозреваемых в незаконной переправке мигрантов из Африки в Европу

Испанская полиция задержала семь человек, которых подозревают в организации незаконной перевозки мигрантов из африканских стран в Европу, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицейскую службу Евросоюза.
По версии правоохранительных органов, эти задержанные входили в организованную группировку. Следователи считают, что эта группа осуществила перевозку примерно 300 мигрантов без документов из франкоязычных стран Африки в Испанию, а затем оттуда во Францию.
Согласно данным Международной организации по миграции, африканские мигранты в этом году чаще всего направлялись через Средиземное море именно в Испанию. За 2018 год в Испанию приехали около 24 тыс. нелегальных мигрантов.
В начале августа Европейская комиссия предоставила Испании дополнительные 3 млн евро, чтобы помочь стране справиться с проблемой увеличения притока мигрантов.
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