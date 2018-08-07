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Дальнее зарубежье 07.08.2018 18:04

Полиция Испании задержала семерых подозреваемых в незаконной переправке мигрантов из Африки в Европу

Испанская полиция задержала семь человек, которых подозревают в организации незаконной перевозки мигрантов из африканских стран в Европу, передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицейскую службу Евросоюза.

По версии правоохранительных органов, эти задержанные входили в организованную группировку. Следователи считают, что эта группа осуществила перевозку примерно 300 мигрантов без документов из франкоязычных стран Африки в Испанию, а затем оттуда во Францию.

Согласно данным Международной организации по миграции, африканские мигранты в этом году чаще всего направлялись через Средиземное море именно в Испанию. За 2018 год в Испанию приехали около 24 тыс. нелегальных мигрантов.

В начале августа Европейская комиссия предоставила Испании дополнительные 3 млн евро, чтобы помочь стране справиться с проблемой увеличения притока мигрантов.

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Тэги: ИСПАНИЯ, ПОЛИЦИЯ, МИГРАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]