ЕС оказывает помощь Индонезии в связи с землетрясением и поддержку гражданам союза в районе бедствия - официальный представитель

В Еврокомиссии заявляют о готовности оказать Индонезии, пострадавшей от землетрясения, необходимую чрезвычайную помощь.

"Я могу подтвердить, что мы получили просьбу предоставить спутниковые фотографии (затронутых бедствием районов - ИФ) системы "Коперник". Мы активизировали данную службу и приступаем к изданию этих карт", - сказал во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.

При этом, отвечая на вопрос, какую помощь ЕС оказывает гражданам Евросоюза, оказавшимся на месте событий, пресс-секретарь уточнил, что в этом случае речь идет в основном о компетенции национальных властей государств-членов. Граждане стран ЕС должны, прежде всего, обращаться в консульства своих государств.

"Если их страны не представлены в Индонезии, то очевидно, что на основании договора о Европейском союзе и Хартии фундаментальных прав ЕС они могут просить помощи в любом консульском офисе наших государств-членов", - объяснил представитель Еврокомиссии.

Он также сообщил, что ЕС открыл в аэропорту острова Ломбок, где произошло землетрясение, пункт консульской информации. Кроме того, Еврокомиссия содействовала эвакуации с места бедствия около 250 туристов.

"Разумеется, мы осуществляем координацию с национальными властями (государств-членов ЕС - ИФ). Если мы получим запрос о помощи через механизм гражданской защиты, мы готовы на него ответить. Мы продолжаем отслеживать ситуацию и готовы сделать все необходимое", - заверил пресс-секретарь ЕК.