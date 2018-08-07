ЕС оказывает помощь Индонезии в связи с землетрясением и поддержку гражданам союза в районе бедствия - официальный представитель

В Еврокомиссии заявляют о готовности оказать Индонезии, пострадавшей от землетрясения, необходимую чрезвычайную помощь.
"Я могу подтвердить, что мы получили просьбу предоставить спутниковые фотографии (затронутых бедствием районов - ИФ) системы "Коперник". Мы активизировали данную службу и приступаем к изданию этих карт", - сказал во вторник на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Карлос Мартин Руис де Гордехуэла.
При этом, отвечая на вопрос, какую помощь ЕС оказывает гражданам Евросоюза, оказавшимся на месте событий, пресс-секретарь уточнил, что в этом случае речь идет в основном о компетенции национальных властей государств-членов. Граждане стран ЕС должны, прежде всего, обращаться в консульства своих государств.
"Если их страны не представлены в Индонезии, то очевидно, что на основании договора о Европейском союзе и Хартии фундаментальных прав ЕС они могут просить помощи в любом консульском офисе наших государств-членов", - объяснил представитель Еврокомиссии.
Он также сообщил, что ЕС открыл в аэропорту острова Ломбок, где произошло землетрясение, пункт консульской информации. Кроме того, Еврокомиссия содействовала эвакуации с места бедствия около 250 туристов.
"Разумеется, мы осуществляем координацию с национальными властями (государств-членов ЕС - ИФ). Если мы получим запрос о помощи через механизм гражданской защиты, мы готовы на него ответить. Мы продолжаем отслеживать ситуацию и готовы сделать все необходимое", - заверил пресс-секретарь ЕК.
Танковые подразделения ВС Азербайджана проводят интенсивные занятиям по повышению боеготовности
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 80 раз - Минобороны
Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях ВС Армении
Курс манат/доллар на 8 августа - 1,7 манат/$1
Азербайджанский AGBank планирует увеличить уставный капитал на 5,6%
Азерсу направит около 70 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и установку водяных счетчиков
МИД Азербайджана подтверждает задержание в США азербайджанских граждан за крупное мошенничество
УМК получит 2 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы мечети Тезе Пир
Президент Азербайджана выделил 13,5 млн манатов на продолжение строительства ГЭС Ордубад в Нахчыване
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственный таможенный комитет официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений