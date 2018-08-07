Число пострадавших при взрыве в Болонье достигло 145 человек

До 145 человек выросло число пострадавших в результате взрыва в итальянском городе Болонья, произошедшего накануне, передает во вторник агентство АНСА со ссылкой на местные службы здравоохранения.

Ранее сообщалось, что при взрыве получили травмы 84 человека, двое погибли.

Сильный взрыв прогремел накануне в районе аэропорта Болоньи, после чего начался пожар.

По данным местных СМИ, взрыв произошел после ДТП с участием грузового автомобиля, который, вероятно, перевозил горючие вещества.