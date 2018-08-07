Пострадавшему в московском клубе актеру Насери сделали успешную операцию в институте Гельмгольца

Известный французский актер Сами Насери, известный по роли в серии фильмов "Такси", прооперирован в институте глазных болезней имени Гельмгольца после получения серьезной травмы.
"Актёр предпочёл оперироваться в России. Операция прошла успешно, травма была тяжелая", - сообщили в НИИ во вторник.
Там добавили, что в настоящее время С.Насери всё еще под действием наркоза, находится под присмотром врачей.
Ранее сообщалось, что устроившие драку с французским актером приезжие из Белоруссии задержаны.
"Правоохранители задержали участников потасовки с Сами Насери. Ими оказались приезжие из Белоруссии", - сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
С.Насери получил закрытую черепно-мозговую травму в ходе конфликта в одном из столичных караоке-клубов, где он отдыхал и выпивал со своим братом.
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