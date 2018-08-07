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Дальнее зарубежье 07.08.2018 18:31

Пострадавшему в московском клубе актеру Насери сделали успешную операцию в институте Гельмгольца

Известный французский актер Сами Насери, известный по роли в серии фильмов "Такси", прооперирован в институте глазных болезней имени Гельмгольца после получения серьезной травмы.

"Актёр предпочёл оперироваться в России. Операция прошла успешно, травма была тяжелая", - сообщили в НИИ во вторник.

Там добавили, что в настоящее время С.Насери всё еще под действием наркоза, находится под присмотром врачей.

Ранее сообщалось, что устроившие драку с французским актером приезжие из Белоруссии задержаны.

"Правоохранители задержали участников потасовки с Сами Насери. Ими оказались приезжие из Белоруссии", - сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

С.Насери получил закрытую черепно-мозговую травму в ходе конфликта в одном из столичных караоке-клубов, где он отдыхал и выпивал со своим братом.

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Тэги: РОССИЯ, ФРАНЦУЗ, ГЛАЗА, ОПЕРАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]