Белорусская ассоциация журналистов требует освободить задержанных сотрудников tut.by и БелаПАН

ОО "Белорусская ассоциация журналистов" (БАЖ) считает задержание сотрудников tut.by и БелаПАН по делу о незаконном доступе к информационной ленте госагентства БелТА грубым нарушением свободы СМИ, а действия правоохранителей чрезмерными.
"В редакциях крупнейшего портала Беларуси (tut.by - ИФ), единственного независимого информационного агентства (БелаПАН - ИФ), а также газеты "Наука" проводятся обыски. Журналисты не могут попасть на свои рабочие места, что создает помехи в работе tut.by и БелаПАН", - говорится в пресс-релизе БАЖ, опубликованном на официальном портале ассоциации.
"Мы считаем это грубым нарушением свободы выражения и деятельности СМИ. В любом случае, действия правоохранительных органов выглядят чрезмерными", - продолжили там.
В ассоциации подчеркнули, что расследование уголовных дел не должно сказываться на профессиональной деятельности СМИ. Там также призвали немедленно освободить задержанных и обеспечить доступ остальных журналистов tut.by и БелаПАН на свои рабочие места.
По информации БАЖ, на трое суток задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы tut.by Анна Калтыгина и Ульяна Бобоед, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.
Ранее сообщалось, что в офисах крупнейшего в Белоруссии новостного интернет-портала tut.by и информационного агентства БелаПАН во вторник проходят обыски, возбуждено уголовное дело за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА.
По информации Следственного комитета, уголовное дело по ч. 2 ст. 349 УК Республики Беларусь (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.
В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.
В СК также заявили, что к указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа".
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