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Инфраструктура и тендеры 07.08.2018 17:00

Азерсу направит около 70 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и установку водяных счетчиков

АО «Азерсу» привлекло ООО «Ishaatci» для проведения работ реконструкции инфраструктуры водоснабжения и установки водяных счетчиков абонентам.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Азербайджан", с ООО «Ishaatci» подписан контракт на реконструкцию инфраструктуры водоснабжения внутри кварталов и зданий для снабжения потребителей водяными счетчиками и на работы по установке водяных счетчиков.

Стоимость контракта составляет 68 млн 567,345 тыс. манатов.

Н.Аббасова

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Тэги: ВОДОСНАБЖЕНИЕ, СЧЕТЧИКИ, КОНТРАКТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]