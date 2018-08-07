Азерсу направит около 70 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и установку водяных счетчиков

АО «Азерсу» привлекло ООО «Ishaatci» для проведения работ реконструкции инфраструктуры водоснабжения и установки водяных счетчиков абонентам.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Азербайджан", с ООО «Ishaatci» подписан контракт на реконструкцию инфраструктуры водоснабжения внутри кварталов и зданий для снабжения потребителей водяными счетчиками и на работы по установке водяных счетчиков.

Стоимость контракта составляет 68 млн 567,345 тыс. манатов.

Н.Аббасова