Совет города Западный Голливуд в американском штате Калифорния единогласно высказался за то, чтобы убрать звезду, посвященную президенту США Дональду Трампу, с голливудской "Аллеи славы", передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.
По информации агентства, совет города призвал Голливудскую торговую палату, которая управляет знаменитой улицей, убрать с нее звезду с именем нынешнего президента.
Члены совета объяснили этот призыв тем, что, по их мнению, "отношение Д.Трампа к женщинам и другие его действия вызывают беспокойство".
При этом глава торговой палаты Лерон Гублер сообщил газете "Лос-Анджелес таймс", что в руководстве палаты никогда не распоряжаются тем, чтобы убрать чьи-либо звезды с голливудской аллеи, так как они "являются частью истории".
В прошлом месяце мужчина разбил звезду Д.Трампа на "Аллее славы" киркой, после чего сам сдался властям. Ему были предъявлены обвинения в вандализме.
Звезда Д.Трампа появилась на голливудской "Аллее славы" в 2007 году и была приурочена к его деятельности в качестве продюсера конкурса красоты "Мисс Вселенная".
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