Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9649 RUR   0.0267 GBR   2.2007 TRY   0.3226

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.01 Brent   73.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 24° 42° Завтра 26° 34° 9 Авг 23° 32° 10 Авг 21° 28°

Дальнее зарубежье 07.08.2018 17:02

Городские власти Голливуда рекомендуют убрать звезду Трампа с "Аллеи славы"

Совет города Западный Голливуд в американском штате Калифорния единогласно высказался за то, чтобы убрать звезду, посвященную президенту США Дональду Трампу, с голливудской "Аллеи славы", передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, совет города призвал Голливудскую торговую палату, которая управляет знаменитой улицей, убрать с нее звезду с именем нынешнего президента.

Члены совета объяснили этот призыв тем, что, по их мнению, "отношение Д.Трампа к женщинам и другие его действия вызывают беспокойство".

При этом глава торговой палаты Лерон Гублер сообщил газете "Лос-Анджелес таймс", что в руководстве палаты никогда не распоряжаются тем, чтобы убрать чьи-либо звезды с голливудской аллеи, так как они "являются частью истории".

В прошлом месяце мужчина разбил звезду Д.Трампа на "Аллее славы" киркой, после чего сам сдался властям. Ему были предъявлены обвинения в вандализме.

Звезда Д.Трампа появилась на голливудской "Аллее славы" в 2007 году и была приурочена к его деятельности в качестве продюсера конкурса красоты "Мисс Вселенная".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, ГОЛЛИВУД, ЗВЕЗДА


Похожие новости


Трамп пишет: нельзя одновременно вести дела и с Ираном, и с США Советники просят Трампа не писать в "Твиттере" на тему встречи его сына с российским юристом - СМИ Трамп отнес Россию, Китай и Северную Корею к странам, активно вмешивающимся в американские дела Сын Трампа заявляет о получаемых его семьей угрозах Группа демократов просит Пентагон расследовать возможное использование Трампом и его семьей президентского самолета в личных целях Трамп ждет скорой встречи с лидером КНДР

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]