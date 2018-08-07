Совет города Западный Голливуд в американском штате Калифорния единогласно высказался за то, чтобы убрать звезду, посвященную президенту США Дональду Трампу, с голливудской "Аллеи славы", передает во вторник агентство Ассошиэйтед Пресс.

По информации агентства, совет города призвал Голливудскую торговую палату, которая управляет знаменитой улицей, убрать с нее звезду с именем нынешнего президента.

Члены совета объяснили этот призыв тем, что, по их мнению, "отношение Д.Трампа к женщинам и другие его действия вызывают беспокойство".

При этом глава торговой палаты Лерон Гублер сообщил газете "Лос-Анджелес таймс", что в руководстве палаты никогда не распоряжаются тем, чтобы убрать чьи-либо звезды с голливудской аллеи, так как они "являются частью истории".

В прошлом месяце мужчина разбил звезду Д.Трампа на "Аллее славы" киркой, после чего сам сдался властям. Ему были предъявлены обвинения в вандализме.

Звезда Д.Трампа появилась на голливудской "Аллее славы" в 2007 году и была приурочена к его деятельности в качестве продюсера конкурса красоты "Мисс Вселенная".