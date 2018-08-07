Посольство США в Тбилиси обвиняет Россию во вторжении в Грузию в августе 2008 года

В посольстве США в Грузии расценивают события августа 2008 года как вторжение России в суверенное государство, за которым последовала оккупация грузинских территорий.
"Десять лет назад, в этот день, Россия вторглась в суверенное государство Грузию. Жертвами конфликта стали сотни людей, тысячи мирных граждан были вынуждены покинуть свои дома и началась разрушительная оккупация, которая охватила 20% территории Грузии", - сказано в распространенном во вторник заявлении американской дипмиссии.
В нем отмечается, что беженцы все еще не могут вернуться в свои дома, а у "населения, проживающего на оккупированных территориях была отнята возможность стать участниками достигнутого в последнее десятилетие значительного экономического и политического прогресса Грузии".
"Оккупация длится уже 10 лет. Мы продолжим работу вместе с правительством Грузии и грузинским народом, а также вместе с нашими друзьями и союзниками, чтобы вместе обеспечить непрекращающуюся поддержку международным сообществом суверенитета и территориальной целостности Грузии в рамках международно признанных ее границ", - сказано в заявлении, где также подчеркивается, что США стоят рядом с Грузией.
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