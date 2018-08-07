Азербайджанский AGBank планирует увеличить уставный капитал на 5,6%

Азербайджанский "AGBank" увеличивает уставный капитал на 5,6% - до 109,2 млн манатов за счет дополнительной эмиссии акций на 5,8 млн манатов, отмечается в сообщении банка.
"26 июля Палата по надзору за финансовыми рынками зарегистрировала проспект допэмиссии акций AGBank на 5,8 млн манатов. Допэмиссия разделена на 2,9 млн акций номиналом в 2 манат за ценную бумагу", - отмечается в пресс-релизе.
Размещение акций из допэмиссии планируется по открытой подписке.
В связи с этим AGBank 9 августа начнет подписку на акции из допэмиссии, данный процесс завершится 9 ноября 2018 года. "В подписке на акции могут принять как местные резиденты, так и иностранные инвесторы", - указывает банк.
В настоящее время уставный капитал AGBank равен 103,4 млн манатов.
AGBank в первом полугодии 2018 года рассчитывал увеличить уставный капитал до 109,2 млн манатов. Для этого банк объявил о дополнительной эмиссии акций на 7 млн манатов, из которых смог разместить лишь 1,2 млн манатов.
Ранее сообщалось, что AGBank планирует поэтапно до конца 2018 года увеличить уставный капитал до 125 млн манатов.
AGBank основан в 1992 году и входит в число 10 ведущих банков Азербайджана.
А.Азизов
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