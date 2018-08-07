Назарбаев обозначил важной задачей нового руководства Минобороны Казахстана модернизацию вооружений

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил ряд задач перед новым руководством министерства обороны страны.

На совещании с руководящим составом министерства обороны президент Казахстана указал, что в свете изменения геополитической ситуации и формирования новых вызовов, одной из главных задач министерства обороны является технологическое совершенствование и модернизация вооружений.

"Поэтому я принял решение назначить министром обороны гражданского руководителя Ермекбаева Нурлана Байузаковича - помощника по безопасности, Секретаря Совета Безопасности. Вместе с тем, Н.Ермекбаев - кадровый офицер, имеет опыт военной службы, в том числе в горячих точках. Он был помощником по международным вопросам, послом Казахстана в КНР и ряде стран Юго-Восточной Азии, министром, дважды назначался секретарем Совета Безопасности", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул необходимость совершенствования подготовки военных кадров с учетом современных требований.

"Хочу поблагодарить за безупречную службу генерал-полковника Сакена Адилхановича Жасузакова и поручаю ему возглавить Национальный университет обороны. Перед университетом стоят большие задачи по повышению квалификации командного состава Вооруженных сил и развитию военной науки. Университет должен стать главным научным образовательным центром, где будут проходить обучение слушатели не только из нашей страны, но и соседних государств", - сказал президент Казахстана.

В завершение Н.Назарбаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных сил страны.

Ранее во вторник глава государства подписал указ о назначении Н.Ермекбаева министром обороны Казахстана. Прежний глава оборонного ведомства С.Жасузаков назначен начальником Национального университета обороны.