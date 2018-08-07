Назарбаев обозначил важной задачей нового руководства Минобороны Казахстана модернизацию вооружений

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поставил ряд задач перед новым руководством министерства обороны страны.
На совещании с руководящим составом министерства обороны президент Казахстана указал, что в свете изменения геополитической ситуации и формирования новых вызовов, одной из главных задач министерства обороны является технологическое совершенствование и модернизация вооружений.
"Поэтому я принял решение назначить министром обороны гражданского руководителя Ермекбаева Нурлана Байузаковича - помощника по безопасности, Секретаря Совета Безопасности. Вместе с тем, Н.Ермекбаев - кадровый офицер, имеет опыт военной службы, в том числе в горячих точках. Он был помощником по международным вопросам, послом Казахстана в КНР и ряде стран Юго-Восточной Азии, министром, дважды назначался секретарем Совета Безопасности", - сказал президент.
Глава государства подчеркнул необходимость совершенствования подготовки военных кадров с учетом современных требований.
"Хочу поблагодарить за безупречную службу генерал-полковника Сакена Адилхановича Жасузакова и поручаю ему возглавить Национальный университет обороны. Перед университетом стоят большие задачи по повышению квалификации командного состава Вооруженных сил и развитию военной науки. Университет должен стать главным научным образовательным центром, где будут проходить обучение слушатели не только из нашей страны, но и соседних государств", - сказал президент Казахстана.
В завершение Н.Назарбаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных сил страны.
Ранее во вторник глава государства подписал указ о назначении Н.Ермекбаева министром обороны Казахстана. Прежний глава оборонного ведомства С.Жасузаков назначен начальником Национального университета обороны.
Танковые подразделения ВС Азербайджана проводят интенсивные занятиям по повышению боеготовности
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 80 раз - Минобороны
Минобороны Азербайджана сообщает о взрыве на позициях ВС Армении
Курс манат/доллар на 8 августа - 1,7 манат/$1
Азербайджанский AGBank планирует увеличить уставный капитал на 5,6%
Азерсу направит около 70 млн манатов на реконструкцию системы водоснабжения и установку водяных счетчиков
МИД Азербайджана подтверждает задержание в США азербайджанских граждан за крупное мошенничество
УМК получит 2 млн манатов на ремонтно-восстановительные работы мечети Тезе Пир
Президент Азербайджана выделил 13,5 млн манатов на продолжение строительства ГЭС Ордубад в Нахчыване
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственный таможенный комитет официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
Государственная Миграционная Служба официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений