США после полного восстановления санкций против Ирана в ноябре будут думать над дополнительными ограничительными мерами - Болтон

Власти США после завершения в ноябре процесса восстановления санкций против Ирана будут изучать возможность введения и дополнительных ограничительных мер против этой страны, заявил во вторник советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.
"По словам Джона Болтона, США планируют восстановить в ноябре санкции по иранской нефти и обдумывают дополнительные меры, которые последуют после этого", - пишет агентство "Блумберг".
Он подчеркнул, что Вашингтон будет лишь в редких случаях разрешать компаниям не соблюдать ограничительные меры в отношении Ирана.
Кроме того, в интервью "Фокс-ньюс" Дж.Болтон заверил, что "цель США не заключается в смене режима в Иране, но мы хотим на них оказывать максимальное давление.
Он не согласился с утверждением журналиста о том, что восстановление американских санкций ухудшит отношения Вашингтона с европейскими союзниками. "У нас по-прежнему единая цель - убедиться, что у Ирана не будет ядерного оружия и средств его доставки", - заявил советник президента США.
"Но при этом их (европейские - ИФ) компании бегут из Ирана так быстро, как только могут", - заверил Дж.Болтон.
По его словам, даже угроза восстановления санкций США против Ирана оказала сильное воздействие на компании со всего мира. "И этот эффект усилится в ноябре, когда мы восстановим санкции, связанные с нефтью", - предупредил он.
США во вторник восстановили ограничительные меры против Тегерана в связи с тем, что Д.Трамп объявил о выходе Вашингтона из международной сделки с Ираном по атому, известной как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Директор по политическому планированию госдепартамента США Брайан Хук заявлял, что эти санкции коснутся автомобильного сектора Ирана, а также торговли золотом и другими металлами.
Второй блок антииранских санкций должен вступить в силу до 4 ноября. Эти ограничительные меры будут касаться энергетического сектора Ирана, транзакций, имеющих отношение к углеводородному сырью, и транзакций, связанных с центральным банком Ирана.
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