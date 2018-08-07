Танковые подразделения ВС Азербайджана проводят интенсивные занятиям по повышению боеготовности

Танковые части и подразделения Вооруженных сил Азербайджана приступили к интенсивным занятиям по повышению боеготовности, сообщает пресс-служба Минобороны республики.
«Танковые части и подразделения приступили к интенсивным занятиям по повышению боевой готовности и целенаправленной деятельности по улучшению всесторонних практических навыков личного состава», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
Согласно информации, занятия стартовали в соответствии с планом подготовки войск в новом учебном периоде.
Ф.Исазаде
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