Президент Азербайджана выделил 13,5 млн манатов на продолжение строительства ГЭС Ордубад в Нахчыване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о выделении Кабинету министров Нахчыванской Автономной Республики из госбюджета 13,5 млн манатов на продолжение строительства Гидроэлектростанции Ордубад.

Средства на строительство ГЭС будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2018 год.

Соответствующие распоряжения И.Алиева опубликовано во вторник на сайте главы государства.

Ф.Исазаде