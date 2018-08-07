МИД Азербайджана подтверждает задержание в США азербайджанских граждан за крупное мошенничество

Правоохранительные органы США проинформировали посольство Азербайджана в Вашингтоне о задержании ФБР азербайджанских граждан, обвиняемых в крупном мошенничестве при продаже автомобилей, сообщил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.
"В США задержаны граждане Азербайджана. Об этом посольство Азербайджана в Вашингтоне проинформировали правоохранительные органы США",- сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".
По его словам, консульская служба посольства Азербайджана "находится в контакте с правоохранительными органами США для установления прямой связи с задержанными".
«В целом задержано четыре гражданина Азербайджана»,- отметил Х.Гаджиев.
В конце июля СМИ сообщили о задержании в США 25 человек, граждан нескольких стран, которые обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. В преступную группировку входили граждане Казахстана, России, Грузии, Азербайджана, Латвии, Украины, США и Турции.
Ф.Исазаде
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