МИД Азербайджана подтверждает задержание в США азербайджанских граждан за крупное мошенничество

Правоохранительные органы США проинформировали посольство Азербайджана в Вашингтоне о задержании ФБР азербайджанских граждан, обвиняемых в крупном мошенничестве при продаже автомобилей, сообщил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

"В США задержаны граждане Азербайджана. Об этом посольство Азербайджана в Вашингтоне проинформировали правоохранительные органы США",- сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, консульская служба посольства Азербайджана "находится в контакте с правоохранительными органами США для установления прямой связи с задержанными".

«В целом задержано четыре гражданина Азербайджана»,- отметил Х.Гаджиев.

В конце июля СМИ сообщили о задержании в США 25 человек, граждан нескольких стран, которые обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. В преступную группировку входили граждане Казахстана, России, Грузии, Азербайджана, Латвии, Украины, США и Турции.

Ф.Исазаде