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Происшествия 07.08.2018 18:43

МИД Азербайджана подтверждает задержание в США азербайджанских граждан за крупное мошенничество

Правоохранительные органы США проинформировали посольство Азербайджана в Вашингтоне о задержании ФБР азербайджанских граждан, обвиняемых в крупном мошенничестве при продаже автомобилей, сообщил пресс-секретарь МИД Хикмет Гаджиев.

"В США задержаны граждане Азербайджана. Об этом посольство Азербайджана в Вашингтоне проинформировали правоохранительные органы США",- сказал Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, консульская служба посольства Азербайджана "находится в контакте с правоохранительными органами США для установления прямой связи с задержанными".

«В целом задержано четыре гражданина Азербайджана»,- отметил Х.Гаджиев.

В конце июля СМИ сообщили о задержании в США 25 человек, граждан нескольких стран, которые обвиняются в крупном мошенничестве при продаже автомобилей. В преступную группировку входили граждане Казахстана, России, Грузии, Азербайджана, Латвии, Украины, США и Турции.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГРАЖДАНЕ, США, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]