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Регион 07.08.2018 19:49

Турецкая делегация отправляется в Вашингтон на переговоры по вызывающим разногласия вопросам - СМИ

Делегация из Турции во главе с замминистра иностранных дел Седатом Оналом во вторник вечером прибудет в Вашингтон, где в среду состоятся переговоры с американскими официальными лицами, сообщает газета "Дэйли сабах" со ссылкой на дипломатические источники.

В состав делегации войдут девять человек, в их числе представители Минюста, Минфина и МИД Турции.

Стороны обсудят пути урегулирования проблем, наметившихся в отношениях двух стран, пишет агентство "Анадолу".

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на прошлой неделе встретился с госсекретарем США Майком Помпео в Сингапуре на полях министерской встречи АСЕАН. В понедельник министры провели телефонные переговоры.

По итогам переговоров в Сингапуре М.Чавушоглу заявил, что стороны договорились продолжать сотрудничество и диалог. В то же время М.Чавушоглу отметил, что американские санкции против его страны не помогут Вашингтону достигнуть желаемых результатов.

Незадолго до встречи министров США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры вводятся в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, ДЕЛЕГАЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]