Турецкая делегация отправляется в Вашингтон на переговоры по вызывающим разногласия вопросам - СМИ

Делегация из Турции во главе с замминистра иностранных дел Седатом Оналом во вторник вечером прибудет в Вашингтон, где в среду состоятся переговоры с американскими официальными лицами, сообщает газета "Дэйли сабах" со ссылкой на дипломатические источники.
В состав делегации войдут девять человек, в их числе представители Минюста, Минфина и МИД Турции.
Стороны обсудят пути урегулирования проблем, наметившихся в отношениях двух стран, пишет агентство "Анадолу".
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на прошлой неделе встретился с госсекретарем США Майком Помпео в Сингапуре на полях министерской встречи АСЕАН. В понедельник министры провели телефонные переговоры.
По итогам переговоров в Сингапуре М.Чавушоглу заявил, что стороны договорились продолжать сотрудничество и диалог. В то же время М.Чавушоглу отметил, что американские санкции против его страны не помогут Вашингтону достигнуть желаемых результатов.
Незадолго до встречи министров США приняли решение ввести санкции в отношении главы минюста Турции Абдулхамита Гюля и министра внутренних дел Сюлеймана Сойлу. Ограничительные меры вводятся в ответ на содержание под стражей в Турции граждан США, в том числе пастора Эндрю Брансона, которого в Турции обвиняют в связях с организацией "ФЕТО" и причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.
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