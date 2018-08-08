Пьесу главы МВД Таджикистана о завлечении террористами молодого человека в Сирию поставили в театре

В Душанбе в начале следующей недели в академическом драматическом театре имени Абулкосима Лохути состоится премьера спектакля, поставленного по пьесе министра внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзода "Сердце матери", сообщила местным журналистам актриса Марям Исоева.

"Уже прошел предварительный просмотр - "прогон" спектакля, на котором присутствовали сам автор пьесы Рамазон Рахимзода, а также председатель Госкомитета нацбезопасности Саймумин Ятимов, министр культуры Шамсиддин Орумбекзода и председатель Госкомитета по телевидению и радиовещанию Махмадсаид Пирзода", - сообщила М.Исоева, которая в спектакле играет главную роль - мать "обманутого террористами молодого человека и воюющего на их стороне в Сирии".

Главный герой пьесы - студент Хуршед, подвергшийся "промывке мозгов" со стороны террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ), отправляется на войну в Сирию на стороне экстремистов. В конце спектакля Хуршед убивает свою мать, которая в поисках своего сына с трудом добралась до Сирии.

Ранее СМИ сообщали о распоряжении главы МВД об обязательном посещении театра сотрудниками милиции хотя бы раз в месяц.