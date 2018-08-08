Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.976 RUR   0.0268 GBR   2.2023 TRY   0.3246

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.01 Brent   73.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 36° Завтра 23° 32° 10 Авг 21° 28° 11 Авг 21° 25°

ТЭК 08.08.2018 10:55

Казахстан подтверждает планы поставить Китаю 5 млрд кубометров газа к октябрю

Казахстан подтверждает планы экспортировать в Китай 5 млрд кубометров газа к октябрю 2018 года, сообщил глава национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Сауат Мынбаев.

"По плану к октябрю текущего года предстоит поставить в Поднебесную 5 млрд кубометров. Газовый экспорт в КНР не только дает значительные доходы группе компаний КМГ, но также покрывает убытки по поставкам газа на внутренний рынок. При нынешних темпах развития крупных газопроводов мы рассчитываем на окупаемость газотранспортной системы не в 2030-м, а уже в 2023 году", - сказал С.Мынбаев в интервью республиканской газете "Казахстанская правда", опубликованном в среду.

Он пояснил, что подобная коррекция планов стала возможной благодаря "напряженной работе всего газового блока КМГ".

"Развитие транспорта газа в сторону КНР шло в то время, когда у КМГ были большие ограничения из-за накопившихся долгов. Газовики сумели выкроить необходимые денежные ресурсы, организовав финансирование из собственных средств. Приведу пример. Компрессорная станция "Караозек" - один из немногих проектов КМГ, который построен по стоимости ниже сметной и собственными силами", - добавил С.Мынбаев.

Как сообщалось, в 2017 году Казахстан приступил к экспорту своего газа в Китай. Ожидаемая экспортная выручка - около $1 млрд. В 2019 году планируется увеличить экспорт газа в Китай до 10 млрд кубометров.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 90% акций компании принадлежит госфонду "Самрук-Казына", 10% - Нацбанку Казахстана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КИТАЙ, ГАЗ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Казахстан в 2018г ожидает увеличения контейнерного транзита между Европой и Китаем на 75% Роснефть ведет переговоры об увеличении поставок нефти в Китай, в том числе через Казахстан Китай стал председателем ШОС Казахстан внимательно изучит возможность продления контрактов с Китаем в энергетике - Назарбаев Землетрясение магнитудой 5,9 произошло на границе Киргизии с Китаем Казахстан и Китай подписали соглашения на $23 млрд

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]