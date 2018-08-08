Казахстан подтверждает планы поставить Китаю 5 млрд кубометров газа к октябрю

Казахстан подтверждает планы экспортировать в Китай 5 млрд кубометров газа к октябрю 2018 года, сообщил глава национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ) Сауат Мынбаев.

"По плану к октябрю текущего года предстоит поставить в Поднебесную 5 млрд кубометров. Газовый экспорт в КНР не только дает значительные доходы группе компаний КМГ, но также покрывает убытки по поставкам газа на внутренний рынок. При нынешних темпах развития крупных газопроводов мы рассчитываем на окупаемость газотранспортной системы не в 2030-м, а уже в 2023 году", - сказал С.Мынбаев в интервью республиканской газете "Казахстанская правда", опубликованном в среду.

Он пояснил, что подобная коррекция планов стала возможной благодаря "напряженной работе всего газового блока КМГ".

"Развитие транспорта газа в сторону КНР шло в то время, когда у КМГ были большие ограничения из-за накопившихся долгов. Газовики сумели выкроить необходимые денежные ресурсы, организовав финансирование из собственных средств. Приведу пример. Компрессорная станция "Караозек" - один из немногих проектов КМГ, который построен по стоимости ниже сметной и собственными силами", - добавил С.Мынбаев.

Как сообщалось, в 2017 году Казахстан приступил к экспорту своего газа в Китай. Ожидаемая экспортная выручка - около $1 млрд. В 2019 году планируется увеличить экспорт газа в Китай до 10 млрд кубометров.

"КазМунайГаз" является казахстанским национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющим интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 90% акций компании принадлежит госфонду "Самрук-Казына", 10% - Нацбанку Казахстана.