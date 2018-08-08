Британского журналиста задержали в посольстве Грузии в Лондоне за антигрузинские выкрики

В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки об августовской войне 2008 года в Южной Осетии ворвался британский журналист, выкрикивавший антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.

По данным ведомства, за провокационные действия он был задержан полицией.

Как заявили в МИД Грузии, британский журналист известен "антигрузинскими статьями, которые публикуются в российских СМИ".

В отношении задержанного британская полиция ведет расследование.

После начала распада Советского Союза в 1991 году автономные Югоосетинский и Абхазский регионы объявили о выходе из состава Грузинской ССР. Решения были приняты на референдумах.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия предприняла попытку силового захвата Южной Осетии. По столице Южной Осетии городу Цхинвалу и другим населенным пунктам республики был открыт массированный огонь из крупнокалиберной артиллерии и реактивных установок залпового огня "Град".

После многочасового обстрела грузинские войска перешли в наступление, оккупировав значительную часть территории. Защищая своих граждан и миротворцев от уничтожения, Россия была вынуждена вмешаться, приступив к проведению операции по принуждению Грузии к миру. В результате территория Южной Осетии была освобождена, а разгромленные в окрестностях Цхинвала грузинские войска отступили.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.