В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки об августовской войне 2008 года в Южной Осетии ворвался британский журналист, выкрикивавший антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.
По данным ведомства, за провокационные действия он был задержан полицией.
Как заявили в МИД Грузии, британский журналист известен "антигрузинскими статьями, которые публикуются в российских СМИ".
В отношении задержанного британская полиция ведет расследование.
После начала распада Советского Союза в 1991 году автономные Югоосетинский и Абхазский регионы объявили о выходе из состава Грузинской ССР. Решения были приняты на референдумах.
В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия предприняла попытку силового захвата Южной Осетии. По столице Южной Осетии городу Цхинвалу и другим населенным пунктам республики был открыт массированный огонь из крупнокалиберной артиллерии и реактивных установок залпового огня "Град".
После многочасового обстрела грузинские войска перешли в наступление, оккупировав значительную часть территории. Защищая своих граждан и миротворцев от уничтожения, Россия была вынуждена вмешаться, приступив к проведению операции по принуждению Грузии к миру. В результате территория Южной Осетии была освобождена, а разгромленные в окрестностях Цхинвала грузинские войска отступили.
26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.
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