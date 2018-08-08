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Регион 08.08.2018 11:17

Британского журналиста задержали в посольстве Грузии в Лондоне за антигрузинские выкрики

В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки об августовской войне 2008 года в Южной Осетии ворвался британский журналист, выкрикивавший антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.

По данным ведомства, за провокационные действия он был задержан полицией.

Как заявили в МИД Грузии, британский журналист известен "антигрузинскими статьями, которые публикуются в российских СМИ".

В отношении задержанного британская полиция ведет расследование.

После начала распада Советского Союза в 1991 году автономные Югоосетинский и Абхазский регионы объявили о выходе из состава Грузинской ССР. Решения были приняты на референдумах.

В ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия предприняла попытку силового захвата Южной Осетии. По столице Южной Осетии городу Цхинвалу и другим населенным пунктам республики был открыт массированный огонь из крупнокалиберной артиллерии и реактивных установок залпового огня "Град".

После многочасового обстрела грузинские войска перешли в наступление, оккупировав значительную часть территории. Защищая своих граждан и миротворцев от уничтожения, Россия была вынуждена вмешаться, приступив к проведению операции по принуждению Грузии к миру. В результате территория Южной Осетии была освобождена, а разгромленные в окрестностях Цхинвала грузинские войска отступили.

26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]