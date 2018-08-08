Глава МИД Канады призвала Россию допустить миссию ЕС в Абхазию и Южную Осетию, назвав их территориями Грузии

Россия должна позволить наблюдателям Евросоюза посетить Абхазию и Южную Осетию, находящиеся под ее контролем, заявила министр иностранных дел Канады Христи Фриланд.
"Мы призываем Россию предоставить мониторинговой миссии Европейского союза доступ на грузинские территории, которые де-факто находятся под ее контролем", - говорится в заявлении, распространенном по случаю 10-й годовщины событий на Кавказе.
В нем отмечается, что Канада требует от России соблюдения обязательств в соответствии с соглашениями от 2008 года "для достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта".
Х.Фриланд подчеркнула, что "Канада недвусмысленно осуждает неприемлемое поведение России на мировой арене и продолжит работать совместно со своими партнерами над привлечением России к ответственности".
Одновременно канадский министр подтвердила, что Канада "стоит плечо к плечу с Грузией" и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.
Президент Таджикистана 10-11 августа посетит с официальным визитом Азербайджан - СМИ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Танковые подразделения ВС Азербайджана проводят интенсивные занятиям по повышению боеготовности
ГТК и АРМСБ договорились о совместной поддержке бизнеса в Азербайджане
Новые санкции США против Ирана не распространятся на ЮГК
Магнитогорский металлургический комбинат намерен наладить поставки металлопродукции в Турцию по ж/д БТК
В турецкой Шанлыурфе строятся бульвар "Азербайджан" и парк "Карабах"
Казахстан предлагает Азербайджану присоединиться к визовой системе "Шелковый путь" для развития туризма
В Казахстане считают перспективными совместные круизы по Каспию с Азербайджаном
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Министерство транспорта, связи и высоких технологий официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений