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Регион 08.08.2018 10:40

Глава МИД Канады призвала Россию допустить миссию ЕС в Абхазию и Южную Осетию, назвав их территориями Грузии

Россия должна позволить наблюдателям Евросоюза посетить Абхазию и Южную Осетию, находящиеся под ее контролем, заявила министр иностранных дел Канады Христи Фриланд.

"Мы призываем Россию предоставить мониторинговой миссии Европейского союза доступ на грузинские территории, которые де-факто находятся под ее контролем", - говорится в заявлении, распространенном по случаю 10-й годовщины событий на Кавказе.

В нем отмечается, что Канада требует от России соблюдения обязательств в соответствии с соглашениями от 2008 года "для достижения мирного и устойчивого урегулирования конфликта".

Х.Фриланд подчеркнула, что "Канада недвусмысленно осуждает неприемлемое поведение России на мировой арене и продолжит работать совместно со своими партнерами над привлечением России к ответственности".

Одновременно канадский министр подтвердила, что Канада "стоит плечо к плечу с Грузией" и поддерживает ее суверенитет и территориальную целостность.

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Тэги: КАНАДА, МИД, РОССИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]