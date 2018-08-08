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Дальнее зарубежье 08.08.2018 11:30

В пригороде Дамаска готовятся принять вынужденных переселенцев из провинции Идлиб

Лагерь для вынужденных переселенцев из провинции Идлиб, которая пока остается под контролем боевиков, готовят в населенном пункте Хирджилла в пригороде сирийской столицы Дамаска, сообщил директор лагеря Абдурахаман Хабиб.

"Сейчас идет ремонт для того, чтобы принимать беженцев из Идлиба. Лагерь рассчитан на пять тысяч человек, однако приходилось размещать до 20 тысяч человек, поэтому сейчас необходимо восстановить его", - сказал А.Хабиб.

Он добавил, что сейчас лагерь пустует. "Он был создан в 2014 году, чтобы содержать беженцев из соседних районов. Мы принимали тут людей из Дер-Эз-Зора, Дераа и других провинций. В 2015 году здесь жили беженцы из Восточной Гуты, однако сейчас они уехали домой, так как провинцию освободили от террористов", - отметил директор.

"Российская сторона (...) неоднократно поставляла гуманитарную помощь, матрасы, теплые одеяла и другие необходимые вещи", - добавил А.Хабиб.

Как сообщалось ранее, в провинции Идлиб на севере Сирии создана зона деэскалации конфликта, куда могут переместиться представители незаконных вооруженных формирований, которые отказались примириться и добровольно сложить оружие, а также их семьи.

При этом российскими военными в Идлибе совместно с сирийскими властями организован гуманитарный коридор, через который подконтрольную боевикам провинцию могут покинуть мирные жители.

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Тэги: СИРИЯ, ДАМАСК, ПРОВИНЦИЯ, ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]