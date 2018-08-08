В Колумбии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Колумбии в 22 км к югу от города Пьедекуэста в северной части страны, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 19:53 во вторник землетрясения имел координаты 6.79 градуса северной широты и -73.02 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".