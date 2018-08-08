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Дальнее зарубежье 08.08.2018 10:12

В Колумбии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Колумбии в 22 км к югу от города Пьедекуэста в северной части страны, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 19:53 во вторник землетрясения имел координаты 6.79 градуса северной широты и -73.02 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОЛУМБИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]