В Колумбии зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в Колумбии в 22 км к югу от города Пьедекуэста в северной части страны, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 19:53 во вторник землетрясения имел координаты 6.79 градуса северной широты и -73.02 градуса западной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "интенсивное".
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