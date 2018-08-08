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Дальнее зарубежье 08.08.2018 12:01

Депутаты парламента Венесуэлы от оппозиции могут лишиться неприкосновенности - чиновник

Глава Национального учредительного собрания Венесуэлы Диосдадо Кабельо предупредил, что депутаты парламента республики от оппозиционных партий могут лишиться своей депутаткой неприкосновенности и предстать перед судом по обвинению в подготовке покушения на президента.

"Единственный пункт повестки дня завтрашнего заседания Национального учредительного собрания - вопрос о лишении депутатской неприкосновенности тех, кто был причастен к покушению на убийство нашего брата президента Мадуро", - написал он в своем твиттере.

"Правосудие, когда приходит, наносит тяжелый удар", - отметил Д.Кабельо.

Как сообщалось, в воскресенье на президента Венесуэлы Николаса Мадуро была предпринята попытка покушения. Ответственность взяла на себя подпольная вооруженная группировка "Фланелевые солдаты".

Сам Н.Мадуро обвинил некоторых парламентариев-оппозиционеров, ультраправые силы Венесуэлы и Колумбии в причастности к организации покушения.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ДЕПУТАТЫ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ, ЛИШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]