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ТЭК 08.08.2018 10:13

SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон

ООО «SOCAR-AQS» начало бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.

Скважина №63 будет пробурена с морского основания №10. Проектная глубина скважины составляет 724 метра. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Кирмакинская свита-3».

Заказчиком бурения скважины выступает производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).

Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.

ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.

В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения Гюнешли, месторождении Умид, Булла и Западный Абшерон.

Н.Аббасова

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Тэги: МЕСТОРОЖДЕНИЕ, СКВАЖИНА, ВВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]