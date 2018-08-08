SOCAR-AQS начала бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон

ООО «SOCAR-AQS» начало бурение новой скважины на месторождении Западный Абшерон, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
Скважина №63 будет пробурена с морского основания №10. Проектная глубина скважины составляет 724 метра. Бурение будет осуществляться до продуктивного пласта «Кирмакинская свита-3».
Заказчиком бурения скважины выступает производственное объединение «Азнефть» компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана).
Запасы месторождения Западный Абшерон оцениваются в 10 млн тонн нефти.
ООО «SOCAR-AQS» создано в 2007 году между SOCAR и Absheron Drilling Company для оказания услуг по бурению и обслуживанию скважин.
В настоящее время SOCAR-AQS ведет буровые работы на мелководной части месторождения Гюнешли, месторождении Умид, Булла и Западный Абшерон.
Н.Аббасова
Президент Таджикистана 10-11 августа посетит с официальным визитом Азербайджан - СМИ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Танковые подразделения ВС Азербайджана проводят интенсивные занятиям по повышению боеготовности
В турецкой Шанлыурфе строятся бульвар "Азербайджан" и парк "Карабах"
Казахстан предлагает Азербайджану присоединиться к визовой системе "Шелковый путь" для развития туризма
В Казахстане считают перспективными совместные круизы по Каспию с Азербайджаном
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Израиль должен уйти с Голан - сирийский оппозиционер
Власти Никарагуа возложили на оппозицию вину за гибель двухсот участников антиправительственных протестов
Российские моряки лучше всех выполнили артиллерийские стрельбы на конкурсе Кубок моря-2018
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Министерство транспорта, связи и высоких технологий официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений