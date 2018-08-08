У РФ и НАТО есть геополитическое противостояние на пространстве СНГ, но военное столкновение не случится никогда - Иванов

Военного столкновения между Россией и НАТО на пространстве СНГ не произойдёт, уверен спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, бывший министр обороны России Сергей Иванов.

"Противостояние на пространстве СНГ геополитическое есть, конечно, отрицать это было бы глупо и наивно, и нечестно просто. Но военное столкновение на пространстве СНГ между НАТО и РФ - я все-таки не вижу таких перспектив и надеюсь, что этого не случится никогда", - сказал С.Иванов в интервью газете "Коммерсант".

При этом он обратил внимание на медленное приближение военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

"Когда мы спорим с нашими натовскими коллегами, они говорят: Россия проводит агрессивную политику. Я говорю, а в чем она агрессивная? Я уж не говорю о бреде сивой кобылы в виде обвинений о планах нашего нападения на Прибалтику", - отметил он.

По словам С.Иванова, действия Прибалтики в этом случае понятны. "Если Прибалтика не будет орать, что ее сегодня-завтра захватит коварная Россия, им денег не дадут. Это я прекрасно понимаю, но по сути-то это ахинея. Польша, Румыния, приближение системы ПРО к нашим границам - это, конечно, прямая военная угроза. Против этого мы всегда выступали и будем выступать", - сказал он.

Касаясь перспектив вступления в НАТО стран СНГ, С.Иванов сказал: "Это независимые государства, мы должны уважать их выбор. Если кто-то из них захочет вступить в НАТО и НАТО это одобрит, это очень плохо, но помешать этому Россия не сможет. А как мы помешаем?".

При этом он не согласился с мнение о том, что именно признание РФ независимости Абхазии и Южной Осетии помешало Грузии вступить в НАТО.

"Абсолютно не согласен, я вам сказал, почему не согласен. Захотят принять Грузию в НАТО без Абхазии и Южной Осетии, примут, понимая, что они себе сами создают проблемы. И в то же время они должны будут не де-юре, но де-факто признать независимость Абхазии и Южной Осетии, потому что в уставе НАТО, насколько я помню, написано, что страны с неурегулированными спорами в альянс не принимаются", - сказал С.Иванов.