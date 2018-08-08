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Дальнее зарубежье 08.08.2018 12:26

Гумпомощь Пхеньяну может ускорить денуклеаризацию Корейского полуострова, полагают в Сеуле

Поставка гуманитарной помощи в КНДР может оказаться полезной для денуклеаризации Корейского полуострова, считают в администрации президента Южной Кореи.

"Я полагаю, нам следует предоставлять гуманитарную помощь в любое время, ведь в некотором смысле это другой путь, способствующий денуклеаризации", - сообщил журналистам в среду представитель администрации южнокорейского президента Ким Юй Ген.

В то же время он добавил, что пока не осведомлен о какой-либо подготовке к возобновлению поставок помощи на Север.

Это заявление прозвучало на следующий день после того, как СБ ООН принял предложенную США поправку, предусматривающую вывод организаций, предоставляющих Северу гуманитарную помощь, из под международных санкций.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ГУМПОМОЩЬ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]