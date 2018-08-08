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Дальнее зарубежье 08.08.2018 12:17

Южная Корея и КНДР в настоявшее время не обсуждают вопрос о возможном новом межкорейском саммите, заявили в Сеуле

В настоящее время между двумя корейскими государствами не ведутся какие-либо переговоры по поводу проведения новой встречи их лидеров, заявил представитель южнокорейского министерства по делам объединения.

"Пока нет никаких консультаций (по вопросу о встрече - ИФ)", - сказал он журналистам в среду.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Инна и лидер КНДР Ким Чен Ын встречались дважды - в апреле и мае 2018 года. Между ними была достигнута принципиальная договоренность о третьей встрече осенью текущего года в Пхеньяне.

Как отмечают южнокорейские СМИ, слухи о возможной подготовке саммита распространились в связи тем, что встреча и обсуждение проблем лидерами двух Корей могли бы способствовать активизации переговоров между США и КНДР по вопросам денуклеаризации, которые в настоящее время начали пробуксовывать.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, САМИТ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]