Международное рейтинговое агентство Moody`s изменило прогноз по банковской системе Азербайджана на "стабильный" с "негативного".
"Экономика Азербайджана будет расти, чему будет способствовать повышение цен на нефть. Мы ожидаем, что рост ВВП Азербайджана в 2018 и 2019 годах составит соответственно 1,5% и 3%, благодаря росту цен на нефть и увеличению объемов экспорта", - отмечается в обзоре агентства по банковской системе Азербайджана "Banking System Outlook: Azerbaijan: Resumed economic growth will underpin banks` fragile recovery".
По оценкам агентства, возобновление роста экономики, вероятно, вызовет постепенное повышение спроса на кредиты. "Мы ожидаем, что совокупный кредитный портфель банков в 2018 году увеличится на 5-10%, в основном за счет роста кредитов населению. Однако, динамика корпоративного кредитования в 2018 году останется слабой", - подчеркивается в обзоре.
Moody`s прогнозирует дальнейшее улучшение кредитного портфеля азербайджанских банков от проблемных кредитов и хеджирования короткой валютной позиции ОАО "Международный банк Азербайджана" (МБА).
По оценкам агентства, консолидация в банковском секторе Азербайджана продолжится, поскольку банки, пережившие экономический спад и девальвацию национальной валюты, все еще испытывающие нехватку капитала, стремятся присоединиться к более сильным в финансовом отношении банкам.
"Качество активов и прибыльность азербайджанских банков останутся слабыми из-за относительно высокого риска активов и необходимости создания дополнительных резервов на возможные потери по ссудам", - указывает агентство.
По прогнозам агентства, резервы по кредитам (LLR) банков в Азербайджане будут постепенно снижаться в 2018-2019гг. При этом Moody`s ожидает сохранение высокого уровня проблемных кредитов. По итогам 2017 года удельный вес проблемных кредитов составил 18,7%, по оценкам агентства в 2018-2019гг этот показатель снизится до 15% и 13% соответственно.
В целом, показатели достаточности капитала останутся стабильными на фоне возобновившегося, хотя и скромного, роста кредитования, а также предоставления акционерами финансовой поддержки частным банкам.
А.Азизов
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