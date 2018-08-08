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Регион 08.08.2018 10:45

Начальника управления МВД Узбекистана убил его коллега - прокуратура

Подозреваемый в убийстве начальника Главного управления патрульно-постовой службы (ППС) и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшода Акрамова задержан и заключен под стражу, сообщила в среду Генеральная прокуратура республики.

"По обвинению в убийстве начальника управления МВД задержан старший инспектор профилактики правонарушений главного управления внутренних дел Ташкента", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный, 1985 года рождения, в системе МВД работает с 2009 года.

Предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по пункту "ж" части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство с особой жестокостью) ведет Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры Узбекистана.

Как сообщалось, начальник Главного управления ППС и охраны общественного порядка МВД республики Д.Акрамов был обнаружен 4 августа мертвым со следами убийства в своем служебном кабинете.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МВД, УБИЙСТВО, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]