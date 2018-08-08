Начальника управления МВД Узбекистана убил его коллега - прокуратура

Подозреваемый в убийстве начальника Главного управления патрульно-постовой службы (ППС) и охраны общественного порядка МВД Узбекистана Дилшода Акрамова задержан и заключен под стражу, сообщила в среду Генеральная прокуратура республики.

"По обвинению в убийстве начальника управления МВД задержан старший инспектор профилактики правонарушений главного управления внутренних дел Ташкента", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный, 1985 года рождения, в системе МВД работает с 2009 года.

Предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному по пункту "ж" части 2 статьи 97 Уголовного кодекса (умышленное убийство с особой жестокостью) ведет Управление по расследованию особо тяжких преступлений Генпрокуратуры Узбекистана.

Как сообщалось, начальник Главного управления ППС и охраны общественного порядка МВД республики Д.Акрамов был обнаружен 4 августа мертвым со следами убийства в своем служебном кабинете.