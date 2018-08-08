All Nippon Airways отменила более 40 рейсов в Японии из-за тайфуна

Японская авиакомпания All Nippon Airways в среду отменила более 40 рейсов из-за приближающегося мощного тайфуна, сообщает сайт газеты "Джапан таймс".

Отменены как международные, так и внутренние авиарейсы из токийского аэропорта Ханэда и аэропорта Нарита, расположенного в восточной части Большого Токио.

В метеорологической службе страны ожидают, что тайфун достигнет восточного и северо-восточного побережий Японии позже в среду.

По данным метеорологов, циклон принесет проливные дожди и сильный ветер, порывы которого могут достигнуть 180 км/ч.

СМИ напоминают, что мощный тайфун надвигается на Японию после того, как жители страны пережили другую природную аномалию - крайне жаркую погоду. В результате аномальной жары в июле в Японии скончались около 10 человек, почти 2 тыс. человек пострадали.