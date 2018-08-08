В Демократической республике Конго зарегистрированы девять смертей от лихорадки Эбола

Министерство здравоохранения Демократической республики Конго подтвердило девять летальных случаев после вспышки лихорадки Эбола, сообщают в среду западные СМИ.
Все случаи зарегистрированы в регионе Бени в провинции Северное Киву на границе с Угандой и Руандой.
"В общей сложности у нас есть данные о 43 случаях заболевания, 16 из которых подтверждены, 27 - под вопросом. Еще 46 случаев на данный момент изучаются (на предмет связи с лихорадкой Эбола - ИФ)", - говорится в заявлении Минздрава.
1 августа Минздрав ДРК объявил об очередной вспышке лихорадки Эбола в стране - десятой с 1976 года. Во время предыдущей вспышки, о победе над которой заявили в конце июля 2018 года, погибли 33 человека.
Почти 1 тыс. человек, контактировавших с зараженными, на данный момент содержатся в карантинной зоне, уточнили в министерстве.
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