В Демократической республике Конго зарегистрированы девять смертей от лихорадки Эбола

Министерство здравоохранения Демократической республики Конго подтвердило девять летальных случаев после вспышки лихорадки Эбола, сообщают в среду западные СМИ.

Все случаи зарегистрированы в регионе Бени в провинции Северное Киву на границе с Угандой и Руандой.

"В общей сложности у нас есть данные о 43 случаях заболевания, 16 из которых подтверждены, 27 - под вопросом. Еще 46 случаев на данный момент изучаются (на предмет связи с лихорадкой Эбола - ИФ)", - говорится в заявлении Минздрава.

1 августа Минздрав ДРК объявил об очередной вспышке лихорадки Эбола в стране - десятой с 1976 года. Во время предыдущей вспышки, о победе над которой заявили в конце июля 2018 года, погибли 33 человека.

Почти 1 тыс. человек, контактировавших с зараженными, на данный момент содержатся в карантинной зоне, уточнили в министерстве.