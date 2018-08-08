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Дальнее зарубежье 08.08.2018 12:50

В Демократической республике Конго зарегистрированы девять смертей от лихорадки Эбола

Министерство здравоохранения Демократической республики Конго подтвердило девять летальных случаев после вспышки лихорадки Эбола, сообщают в среду западные СМИ.

Все случаи зарегистрированы в регионе Бени в провинции Северное Киву на границе с Угандой и Руандой.

"В общей сложности у нас есть данные о 43 случаях заболевания, 16 из которых подтверждены, 27 - под вопросом. Еще 46 случаев на данный момент изучаются (на предмет связи с лихорадкой Эбола - ИФ)", - говорится в заявлении Минздрава.

1 августа Минздрав ДРК объявил об очередной вспышке лихорадки Эбола в стране - десятой с 1976 года. Во время предыдущей вспышки, о победе над которой заявили в конце июля 2018 года, погибли 33 человека.

Почти 1 тыс. человек, контактировавших с зараженными, на данный момент содержатся в карантинной зоне, уточнили в министерстве.

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Тэги: ДРКОНГО, ЭБОЛА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]