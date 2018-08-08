Число жертв землетрясения в Индонезии превысило 130 человек

Не менее 131 человека погибли в результате землетрясения в районе острова Ломбок в Индонезии, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о 105 погибших.
В сообщении агентства отмечается, что, по данным индонезийских властей, более 150 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в результате удара стихии.
Ранее в агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии сообщили, что из-за землетрясения без жилья остались 70 тыс. человек, были разрушены десятки тысяч домов. Кроме того, 236 человек получили серьезные травмы.
Выступая на брифинге, представитель этого ведомства отметил, что поисково-спасательные работы продолжаются, и количество жертв и пострадавших в результате стихии может возрасти.
Как сообщила Геологическая служба США, основной подземный толчок магнитудой 7 был зафиксирован в 11:45 по местному времени (15:45 ) в воскресенье. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 10,5 км в северной части Ломбока.
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