ГКИВ привлечет консультанта для подготовки предложений по повышению эффективности в сфере приватизации

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) отбирает консультанта для подготовки предложений по повышению эффективности и по урегулированию с учетом международного опыта существующих сложностей в сфере приватизации (передача в управление), говорится в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Для участия в тендере приглашаются местные и иностранные консалтинговые компании, имеющие успешный опыт в сфере приватизации и передачи госимущества в управление, а также опыт привлечения инвестиций в эту сферу.
Стоимость участия в тендере – 700 манатов.
Основными критериями при оценке тендерных предложений станут: стоимость предлагаемых услуг, опыт и имидж в этой сфере, предлагаемый претендентом рабочий план и методы его выполнения, а также профессионализм, компетентность штата сотрудников.
Тендерные предложения принимаются до 24 сентября 2018 года. Тендерная процедура состоится 25 сентября.
Телефон для справок: (+99412) 490- 24 - 08, доп. 191.
Н.Аббасова
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