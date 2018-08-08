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Инфраструктура и тендеры 08.08.2018 11:17

ГКИВ привлечет консультанта для подготовки предложений по повышению эффективности в сфере приватизации

Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (ГКИВ) отбирает консультанта для подготовки предложений по повышению эффективности и по урегулированию с учетом международного опыта существующих сложностей в сфере приватизации (передача в управление), говорится в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Для участия в тендере приглашаются местные и иностранные консалтинговые компании, имеющие успешный опыт в сфере приватизации и передачи госимущества в управление, а также опыт привлечения инвестиций в эту сферу.

Стоимость участия в тендере – 700 манатов.

Основными критериями при оценке тендерных предложений станут: стоимость предлагаемых услуг, опыт и имидж в этой сфере, предлагаемый претендентом рабочий план и методы его выполнения, а также профессионализм, компетентность штата сотрудников.

Тендерные предложения принимаются до 24 сентября 2018 года. Тендерная процедура состоится 25 сентября.

Телефон для справок: (+99412) 490- 24 - 08, доп. 191.

Н.Аббасова

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГОСКОМИМУЩЕСТВО, КОНСУЛЬТАНТ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]