Магнитогорский металлургический комбинат намерен наладить поставки металлопродукции в Турцию по ж/д БТК

Российское ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и азербайджанский ООО "ADY Express" прорабатывают возможность организации поставки в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) до 250 тыс. тонн металлопродукции в год, говорится в сообщении азербайджанской компании.
«В настоящее время с ADY Express разрабатывается возможность поставки по маршруту БТК на MMK Metalurji (дочернее предприятие ММК в Турции) до 250 тыс. тонн металлопродукции в год. Это составляет около трети потребности MMK Metalurji в горячекатаном рулоне», - указывается в сообщении.
ADY Express организовало пробную поставку в Турцию продукции ММК по железнодорожному маршруту Магнитогорск–Баку–Тбилиси–Карс. Пробная партия из 4 контейнеров общим весом 120 тонн была доставлена на MMK Metalurji. Маршрут протяженностью 5 тыс. км был преодолен за 17 дней.
По данным ADY Express, до сих пор поставки горячекатаного рулона на ММК Metalurji осуществлялись исключительно морем через порт в Новороссийске. Протяженность данного маршрута составляет более 6 тыс. км, время в пути – 30 дней.
«Диверсификация логистических потоков позволит ММК снизить риски, связанные с конвенционными запрещениями и непогодой в акватории Новороссийского порта. Снижение числа перевалок позволит избежать механических повреждений товара и обеспечит сохранение качественных характеристик металла. Кроме того, снижение сроков доставки позволит компании оптимизировать оборотный капитал за счет снижения запасов в пути», - подчеркивается в информации.
Наряду с этим, новый маршрут позволит ММК рассмотреть возможность диверсификации в перспективе экспортных поставок в страны Ближнего Востока, Европы и Африки через собственный порт ММК в турецком городе Искендерун.
Как сообщалось, ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе объем грузоперевозок по БТК предполагается на уровне 5 млн тонн в год, в дальнейшем ожидается рост объема грузоперевозок до 15-17 млн тонн грузов в год.
ООО «ADY Ekspress» - дочернее предприятие ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД). Компания представляет логистические услуги в области железнодорожных перевозок, на основе поступающих заказов со стороны клиентов.
Н.Аббасова
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