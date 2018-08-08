Экс-премьеру Малайзии предъявили новые обвинения по делу об отмывании денег

Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду предъявили новые обвинения в отмывании денег, сообщает телеканал "Чэннел ньюс Эйша".
В суде были оглашены дополнительные три пункта обвинения, связанные с переводом со счета бывшего подразделения национального инвестиционного фонда 1MDB - SRC International - $10,3 млн на собственный банковский счет Н.Разака.
Бывший премьер не стал признавать свою вину.
Телеканал отмечает, что суд принял решение передать дело в Верховный суд Малайзии, слушания в котором должны состояться позже в среду.
Крупный скандал вокруг малазийского государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного при участии Н.Разака, разразился в 2015 году, когда газета "Уолл-стрит Джорнэл" написала о возможном переводе порядка $700 млн на личные банковские счета тогдашнего премьера.
Расследования, связанные с 1MDB ведутся как минимум в 10 странах, и, в частности, свое расследование ведет Минюст США.
В общей сложности, через 1MDB были расхищены порядка $4,5 млрд.
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