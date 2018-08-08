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Дальнее зарубежье 08.08.2018 11:45

Экс-премьеру Малайзии предъявили новые обвинения по делу об отмывании денег

Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в среду предъявили новые обвинения в отмывании денег, сообщает телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

В суде были оглашены дополнительные три пункта обвинения, связанные с переводом со счета бывшего подразделения национального инвестиционного фонда 1MDB - SRC International - $10,3 млн на собственный банковский счет Н.Разака.

Бывший премьер не стал признавать свою вину.

Телеканал отмечает, что суд принял решение передать дело в Верховный суд Малайзии, слушания в котором должны состояться позже в среду.

Крупный скандал вокруг малазийского государственного инвестиционного фонда 1MDB, созданного при участии Н.Разака, разразился в 2015 году, когда газета "Уолл-стрит Джорнэл" написала о возможном переводе порядка $700 млн на личные банковские счета тогдашнего премьера.

Расследования, связанные с 1MDB ведутся как минимум в 10 странах, и, в частности, свое расследование ведет Минюст США.

В общей сложности, через 1MDB были расхищены порядка $4,5 млрд.

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Тэги: МАЛАЙЗИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР, КОРРУПЦИЯ, ОБВИНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]