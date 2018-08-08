В Казахстане считают перспективными совместные круизы по Каспию с Азербайджаном

Страны Тюркского совета, в который входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, разрабатывают турпакет «Современный Шелковый путь», сообщает МИА "Казинформ".

Совместный продукт, по задумке, должен позволить туристам со всего мира посещать эти страны по отдельности или несколько сразу.

Турецкая сторона уже представила разработанный сайт, где уже размещена информация о некоторых достопримечательностях четырех стран, в том числе о мавзолее Ходжи Ахмета Яссауи в Казахстане, караван-сарае в азербайджанском Шеки, древнем Таш-Рабате в Кыргызстане и Гранд-базаре в Стамбуле.

Участникам Тюркского совета предстоит еще доработать детали предлагаемых маршрутов, которые могли бы быть привлекательны для туристов.

"К примеру, если взять наши четыре страны, то получается два полюса. Азербайджан с Турцией могут делать совместные проекты, и это можно продавать туристам, но связка, допустим, Азербайджан-Турция-Казахстан (или Кыргызстан) - это достаточно сложная программа. На туристском рынке такие продукты, скорее всего, продаваться не будут, поэтому здесь нам надо четко понимать, что надо делать логичные вещи. Если это касается связи Казахстан-Азербайджан, то здесь есть перспективы по организации круиза по Каспию. К этому проекту тогда нужно привлекать и другие страны – Туркменистан, Иран, Россию. В целом, такой проект может иметь неплохой рынок, потому что рядом находится Ближний Восток. В принципе, в круизные путешествия наши граждане СНГ ездят в лучшем случае на Средиземное море или еще дальше, а ближайшим круизом может стать как раз Каспий", - предложил заместитель председателя правления АО НК Kazakh Tourism Тимур Дуйсенгалиев.

Ожидается, что первый тур в рамках проекта «Современный Шелковый путь» состоится в конце августа - начале сентября по Казахстану и Кыргызстану. Во время путешествия туристам предложат посетить Третьи всемирные игры кочевников.

А.Азизов