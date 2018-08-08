Армянская прокуратура выступила против освобождения Кочаряна из-под ареста

Генпрокуратура Армении отклонила ходатайство группы депутатов парламента, просивших изменению меры пресечения в виде ареста для экс-президента республики Роберта Кочаряна.

"На нынешнем этапе предварительного следствия выбор других мер пресечения, не связанных с арестом, не может гарантировать плавный ход расследования и надлежащее поведение обвиняемого", - сказали в среду "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры.

Ранее сообщалось, что 45 депутатов парламента обратились к генпрокурору с просьбой отменить арест Р.Кочаряна.

Суд первой инстанции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы Армении об аресте Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в 2008 году. Р.Кочарян был арестован на два месяца.

1 марта 2008 года участники многотысячной акции, протестующие против итогов президентских выборов, на которых победил Серж Саргсян, были разогнаны. При этом погибли десять человек, более 250 получили ранения.

В 2008 году действующий премьер-министр Армении Никол Пашинян был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года он был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания в мае 2018 года премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".