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Туризм 08.08.2018 12:15

Казахстан предлагает Азербайджану присоединиться к визовой системе "Шелковый путь" для развития туризма

Казахстан предложил Азербайджану, Турции и Кыргызстану присоединиться к введению визы «Шелковый путь», предназначенной для туристов.

«К такому соглашению уже пришли Казахстан и Узбекистан. Этот режим позволит облегчить иностранным туристам, следующим по турпродуктам Шелкового пути, пересечение казахстанско-узбекской границы. Мультивизы между Казахстаном, Турцией, Азербайджаном и Кыргызстаном предлагается ввести в рамках проекта «Современный Шелковый путь»»,- отмечает МИА «Казинформ».

По данным агентства, в настоящее время страны, входящие в Тюркский совет, разрабатывают предложения по этому турпродукту.

"Нам нужно перейти от слов к делу и подготовить качественные решения по туризму к саммиту глав государств Тюркского совета, который пройдет в Кыргызстане 3 сентября. Одним из них может стать решение утвердить совместный турпродукт «Современный Шелковый путь» и совместно продвигать его на всех международных выставках единым стендом",- сказал министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы на заседании министров по туризму Тюркского совета в Астане.

А.Мухамедиулы отметил, что стороны могут также проработать вопрос взаимного признания визовых режимов для иностранных туристов, следующих по утвержденным Тюркским советом туристским маршрутам - визы «Шелковый путь».

"Внедрение такого механизма станет аналогом Шенгенской визы, но только туристского назначения", - отметил А.Мухамедиулы.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТУРИЗМ, ВИЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]