Казахстан предложил Азербайджану, Турции и Кыргызстану присоединиться к введению визы «Шелковый путь», предназначенной для туристов.
«К такому соглашению уже пришли Казахстан и Узбекистан. Этот режим позволит облегчить иностранным туристам, следующим по турпродуктам Шелкового пути, пересечение казахстанско-узбекской границы. Мультивизы между Казахстаном, Турцией, Азербайджаном и Кыргызстаном предлагается ввести в рамках проекта «Современный Шелковый путь»»,- отмечает МИА «Казинформ».
По данным агентства, в настоящее время страны, входящие в Тюркский совет, разрабатывают предложения по этому турпродукту.
"Нам нужно перейти от слов к делу и подготовить качественные решения по туризму к саммиту глав государств Тюркского совета, который пройдет в Кыргызстане 3 сентября. Одним из них может стать решение утвердить совместный турпродукт «Современный Шелковый путь» и совместно продвигать его на всех международных выставках единым стендом",- сказал министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы на заседании министров по туризму Тюркского совета в Астане.
А.Мухамедиулы отметил, что стороны могут также проработать вопрос взаимного признания визовых режимов для иностранных туристов, следующих по утвержденным Тюркским советом туристским маршрутам - визы «Шелковый путь».
"Внедрение такого механизма станет аналогом Шенгенской визы, но только туристского назначения", - отметил А.Мухамедиулы.
Ф.Исазаде
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