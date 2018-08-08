Вашингтону уже никто не доверяет, заявил глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил журналистам, что противоречивая политика США разрушила доверие к ней со стороны международного сообщества.
"Америка постоянно резко меняет курс, так что теперь им никто не доверяет", - сказал министр.
"Представьте переговоры (с США - ИФ) теперь: как мы можем им доверять?" - отметил он.
Дж.Зариф также заявил, что США не способны прекратить поставки иранской нефти за рубеж.
"Если американцы будут думать об этой тривиальной и невозможной идее, они также должны знать о последствиях. Им не стоит думать, что Иран не будет экспортировать нефть, а другие будут", - отметил министр.
Накануне США возобновили действие первого блока санкций против Ирана. Он включает в себя санкции на покупку властями Ирана денежных знаков США, санкции в отношении Ирана на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также графитом, алюминием, сталью, углем и программным обеспечением, используемым в промышленности. Также под санкции попадают транзакции, связанные с иранским риалом, иранский госдолг и автомобильный сектор Ирана.
Остальные санкции США в отношении Ирана вновь вступят в силу 5 ноября.
СМИ отмечают, что цель Вашингтона - отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке.
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