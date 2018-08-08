Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.976 RUR   0.0268 GBR   2.2023 TRY   0.3246

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.01 Brent   73.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 36° Завтра 23° 32° 10 Авг 21° 28° 11 Авг 21° 25°

Регион 08.08.2018 13:14

Вашингтону уже никто не доверяет, заявил глава МИД Ирана

Глава МИД Ирана Джавад Зариф заявил журналистам, что противоречивая политика США разрушила доверие к ней со стороны международного сообщества.

"Америка постоянно резко меняет курс, так что теперь им никто не доверяет", - сказал министр.

"Представьте переговоры (с США - ИФ) теперь: как мы можем им доверять?" - отметил он.

Дж.Зариф также заявил, что США не способны прекратить поставки иранской нефти за рубеж.

"Если американцы будут думать об этой тривиальной и невозможной идее, они также должны знать о последствиях. Им не стоит думать, что Иран не будет экспортировать нефть, а другие будут", - отметил министр.

Накануне США возобновили действие первого блока санкций против Ирана. Он включает в себя санкции на покупку властями Ирана денежных знаков США, санкции в отношении Ирана на торговлю золотом и другими ценными металлами, а также графитом, алюминием, сталью, углем и программным обеспечением, используемым в промышленности. Также под санкции попадают транзакции, связанные с иранским риалом, иранский госдолг и автомобильный сектор Ирана.

Остальные санкции США в отношении Ирана вновь вступят в силу 5 ноября.

СМИ отмечают, что цель Вашингтона - отрезать Тегеран от валютных и основных сырьевых рынков, чтобы остановить рост политического и военного влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, США, ДОВЕРИЕ


Похожие новости


Москва осудила восстановление Вашингтоном односторонних санкций против Тегерана Лавров и Зариф "на полях" АСЕАН обсудили ситуацию вокруг СВПД, сирийскую проблематику и подготовку Каспийского саммита - МИД РФ Глава МИД Ирана убежден, что американские санкции и угрозы не дадут никакого результата Глава МИД Ирана едет в Сингапур на мероприятия по линии АСЕАН Лавров и Зариф обсудили пятый каспийский саммит и ряд аспектов сирийского урегулирования - МИД РФ Тегеран считает СВПД действующим соглашением - МИД Ирана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]