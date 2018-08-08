Новые санкции США против Ирана не распространятся на ЮГК

Новые санкции США против Ирана не коснутся проекта «Южный газовый коридор», предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на соответствующее распоряжение президента США Дональда Трампа.
S&P Global Platts отмечает, что в распоряжении Д.Трампа упоминается выражение «исключение проект природного газа», которое подразумевает ЮГК. При этом указывается, что данный газовый коридор "предоставляет Турции и странам Европы энергетическую безопасность и энергетическую независимость".
Кроме того, указывается, что ВР хотела получить разрешение на нераспространение санкций на проект разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», которое является источником природного газа для ЮГК, где иранская компания NICO имеет 10% доли в проекте второго этапа разработки месторождения «Шах-Дениз».
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.
Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.
Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.
Церемония ввода в эксплуатацию газопровода TANAP состоялась 12 июня 2018 года, а коммерческие поставки газа начались 30 июня.
Ф.Исазаде
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