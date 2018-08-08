Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.976 RUR   0.0268 GBR   2.2023 TRY   0.3246

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.01 Brent   73.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 36° Завтра 23° 32° 10 Авг 21° 28° 11 Авг 21° 25°

ТЭК 08.08.2018 12:52

Новые санкции США против Ирана не распространятся на ЮГК

Новые санкции США против Ирана не коснутся проекта «Южный газовый коридор», предусматривающего создание трубопроводной инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на соответствующее распоряжение президента США Дональда Трампа.

S&P Global Platts отмечает, что в распоряжении Д.Трампа упоминается выражение «исключение проект природного газа», которое подразумевает ЮГК. При этом указывается, что данный газовый коридор "предоставляет Турции и странам Европы энергетическую безопасность и энергетическую независимость".

Кроме того, указывается, что ВР хотела получить разрешение на нераспространение санкций на проект разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах-Дениз», которое является источником природного газа для ЮГК, где иранская компания NICO имеет 10% доли в проекте второго этапа разработки месторождения «Шах-Дениз».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.

Стоимость проекта оценивается в сумму свыше $40 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции. Поставки газа в Турцию начнутся во второй половине 2018 года.

Церемония ввода в эксплуатацию газопровода TANAP состоялась 12 июня 2018 года, а коммерческие поставки газа начались 30 июня.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ЮГК


Похожие новости


Трамп выражает "сильную поддержку" ЮГК - Госдеп Вашингтон придает большое значение проекту ЮГК - Госдеп США продолжат оказывать поддержку проекту ЮГК - Тиллерсон Новая администрация США продолжит оказывать поддержку проекту «Южный газовый коридор» - Данниган США сохраняют приверженность своим обязательствам по ЮГК – представитель Госдепа Вашингтон готов на самом высоком уровне оказывать поддержку Баку в реализации проекта ЮГК

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]