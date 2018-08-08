ГТК и АРМСБ договорились о совместной поддержке бизнеса в Азербайджане

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (АРМСБ) договорились о совместной поддержке предпринимательства в стране, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

ГТК и АРМСБ в среду подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

Меморандум подписали глава ГТК Сафар Мехдиев и глава агентства Орхан Мамедов.

«Документ предусматривает поддержку развития предпринимательства, обмен опытом в сфере импортно-экспортных операций и упрощение условий для предпринимательской деятельности», - подчеркнули в ведомстве.

Н.Аббасова