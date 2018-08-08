Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.976 RUR   0.0268 GBR   2.2023 TRY   0.3246

Цена на нефть

    $/bbl WTI   69.01 Brent   73.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 25° 36° Завтра 23° 32° 10 Авг 21° 28° 11 Авг 21° 25°

Бизнес и законодательство 08.08.2018 12:58

ГТК и АРМСБ договорились о совместной поддержке бизнеса в Азербайджане

Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана и Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (АРМСБ) договорились о совместной поддержке предпринимательства в стране, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.

ГТК и АРМСБ в среду подписали меморандум о взаимном сотрудничестве.

Меморандум подписали глава ГТК Сафар Мехдиев и глава агентства Орхан Мамедов.

«Документ предусматривает поддержку развития предпринимательства, обмен опытом в сфере импортно-экспортных операций и упрощение условий для предпринимательской деятельности», - подчеркнули в ведомстве.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАМОЖНЯ, БИЗНЕС, ПОДДЕРЖКА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]