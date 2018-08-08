На 5-м Каспийском саммите ожидается подписание документа о сотрудничестве в борьбе с оргпреступностью

Страны "Каспийской пятерки" - Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан - планируют подписать протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море.
Проект документа, одобренный распоряжением правительства РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Подписать документ от имени правительства России поручается МВД РФ.
Протокол будет приложением к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года.
Согласно проекту протокола, каспийские государства будут сотрудничать, в частности, в борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, и извлечением органов и тканей человека для трансплантации; с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых и ядовитых веществ.
Также сотрудничество, в соответствии с протоколом, будет направлено на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, ценных бумаг, расчетных карт и иных платежных и ценных документов, с незаконной миграцией.
12 августа в казахстанском Актау состоится 5-й Каспийский саммит. В нем примут участие лидеры пяти каспийских государств и правительственные делегации.
Президент Таджикистана 10-11 августа посетит с официальным визитом Азербайджан - СМИ
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Танковые подразделения ВС Азербайджана проводят интенсивные занятиям по повышению боеготовности
ГТК и АРМСБ договорились о совместной поддержке бизнеса в Азербайджане
Новые санкции США против Ирана не распространятся на ЮГК
Магнитогорский металлургический комбинат намерен наладить поставки металлопродукции в Турцию по ж/д БТК
В турецкой Шанлыурфе строятся бульвар "Азербайджан" и парк "Карабах"
Казахстан предлагает Азербайджану присоединиться к визовой системе "Шелковый путь" для развития туризма
В Казахстане считают перспективными совместные круизы по Каспию с Азербайджаном
ГААД получит 4 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 3,4 млн манатов на строительство и реконструкцию автодороги на юге Азербайджана
ГААД получит 8 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Министерство транспорта, связи и высоких технологий официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по приобретению технической поддержки «HP 4 hour 24x7 Proactive Care SVC» сроком на 1 год
Агентство по развитию малого и среднего бизнеса официально поддерживает «Caspian Energy Forum Baku– 2018»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений