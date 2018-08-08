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Регион 08.08.2018 13:21

На 5-м Каспийском саммите ожидается подписание документа о сотрудничестве в борьбе с оргпреступностью

Страны "Каспийской пятерки" - Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан - планируют подписать протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море.

Проект документа, одобренный распоряжением правительства РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Подписать документ от имени правительства России поручается МВД РФ.

Протокол будет приложением к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года.

Согласно проекту протокола, каспийские государства будут сотрудничать, в частности, в борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, и извлечением органов и тканей человека для трансплантации; с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых и ядовитых веществ.

Также сотрудничество, в соответствии с протоколом, будет направлено на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, ценных бумаг, расчетных карт и иных платежных и ценных документов, с незаконной миграцией.

12 августа в казахстанском Актау состоится 5-й Каспийский саммит. В нем примут участие лидеры пяти каспийских государств и правительственные делегации.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, , ДОКУМЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]