На 5-м Каспийском саммите ожидается подписание документа о сотрудничестве в борьбе с оргпреступностью

Страны "Каспийской пятерки" - Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан - планируют подписать протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море.

Проект документа, одобренный распоряжением правительства РФ, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Подписать документ от имени правительства России поручается МВД РФ.

Протокол будет приложением к Соглашению о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море от 18 ноября 2010 года.

Согласно проекту протокола, каспийские государства будут сотрудничать, в частности, в борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, особенно женщинами и детьми, и извлечением органов и тканей человека для трансплантации; с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых и ядовитых веществ.

Также сотрудничество, в соответствии с протоколом, будет направлено на пресечение преступлений в сфере экономической деятельности, в том числе связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков, ценных бумаг, расчетных карт и иных платежных и ценных документов, с незаконной миграцией.

12 августа в казахстанском Актау состоится 5-й Каспийский саммит. В нем примут участие лидеры пяти каспийских государств и правительственные делегации.