Российские моряки лучше всех выполнили артиллерийские стрельбы на конкурсе Кубок моря-2018

Команды России, Азербайджана и Казахстана в ходе этапа «Выполнение артиллерийских стрельб» на международном конкурсе «Кубок моря-2018» заняли призовую тройку.

«Военные моряки прикаспийских стран выполнили задачи по «Стрельбе по плавающей мине» на полигоне боевой подготовки в Каспийском море. На этом этапе корабли, находясь в движении, должны были поразить плавающую мину артиллерийским огнем. Стрельбы проводились из артиллерийских установок на расстоянии 200 метров»,- говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

По результатам состязаний, команда России с 40 баллами заняла первое место, Азербайджана – второе место (38 баллов), Казахстана – третье место (36 баллов).

«Команда Ирана, набрав 20 баллов, заняла четвертое место на этом этапе»,- говорится в сообщении.

Конкурс «Кубок моря-2018» с участием военных моряков Азербайджана, России, Казахстана и Ирана проходит в азербайджанских территориальных водах в Каспийском море с 31 июля по 10 августа.

Конкурс проводится в три этапа. Первый этап включал соревнования по морской подготовке, второй - соревнование между кораблями, третий - выполнение артиллерийских выстрелов.

Ф.Исазаде