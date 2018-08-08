Европейские предприятия сами должны решать, работать ли в Иране - представитель ЕК

В соответствии с блокирующим статутом ЕС европейские экономические операторы полностью свободны в выборе, продолжать или нет свою торговую деятельность в Иране по европейским правилам и законам, заявила в среду на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Мина Андреева.
"Закон о блокировании предоставляет свободу решения, чтобы не пострадать от экстерриториального законодательства, которое союз не признает. ЕС не признает экстерриториальное применение у себя санкций США, и это причина, по которой отныне должны быть уведомления (со стороны предприятий - ИФ) о любом решении по прекращению деятельности в Иране на основе этого экстерриториального законодательства, затрагивающего интересы европейских предприятий", - сказала пресс-секретарь.
По ее словам, никакое подобное решение не может быть признано без разрешения Еврокомиссии.
Вместе с тем, отвечая на вопрос, М.Андреева сообщила, что на данной стадии такие уведомления в Брюссель еще не поступали. Но если подобные просьбы поступят, ЕК не будет об этом объявлять, учитывая коммерческую тайну.
"Предприятия не должны применять американские санкции, но если по определенным причинам они соответствуют перечню критериев (Еврокомиссии, оправдывающих уход из Ирана - ИФ) и если в интересах предприятия соблюдать американские санкции, тогда они должны просить разрешения", - продолжила объяснения представитель ЕК.
При этом она не прояснила, какие действия предпримет Еврокомиссия в отношении европейской компании в случае ее ухода из Ирана без разрешения Брюсселя.
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