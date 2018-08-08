Самый населенный штат Австралии переживает сильнейшую за полвека засуху

Власти самого населенного в Австралии штата - Нового Южного Уэльса - объявили о том, что на ее территории зафиксирована сильнейшая за последние 50 лет засуха, сообщает телеканал "Эй-би-си ньюз".

Телеканал отмечает, что хотя от сильной засухи страдает большая часть юго-восточных территорий Австралии, именно в Новом Южном Уэльсе, территория которого занимает более 800 тыс. кв. км, сложилась наиболее серьезная ситуация.

"Это очень тяжело. Нет ни одного человека в штате, который не пожелал бы дождя для наших фермеров и местных общин", - сказал министр сырьевой промышленности штата Ниалл Блейр.

Власти Нового Южного Уэльса и федеральное правительство оказывают фермерам финансовую помощь в связи с гибелью урожая, но выделяемых средств зачастую недостаточно, отмечает "Эй-би-си ньюз".

Также фермерам официально разрешили отстреливать диких кенгуру, пьющих воду из поилок для домашнего скота.

Метеорологи предсказывают засушливую погоду в ближайшие три месяца, поэтому многие фермеры рассматривают возможность продажи скота, добавляет телеканал.