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Дальнее зарубежье 08.08.2018 17:04

Самый населенный штат Австралии переживает сильнейшую за полвека засуху

Власти самого населенного в Австралии штата - Нового Южного Уэльса - объявили о том, что на ее территории зафиксирована сильнейшая за последние 50 лет засуха, сообщает телеканал "Эй-би-си ньюз".

Телеканал отмечает, что хотя от сильной засухи страдает большая часть юго-восточных территорий Австралии, именно в Новом Южном Уэльсе, территория которого занимает более 800 тыс. кв. км, сложилась наиболее серьезная ситуация.

"Это очень тяжело. Нет ни одного человека в штате, который не пожелал бы дождя для наших фермеров и местных общин", - сказал министр сырьевой промышленности штата Ниалл Блейр.

Власти Нового Южного Уэльса и федеральное правительство оказывают фермерам финансовую помощь в связи с гибелью урожая, но выделяемых средств зачастую недостаточно, отмечает "Эй-би-си ньюз".

Также фермерам официально разрешили отстреливать диких кенгуру, пьющих воду из поилок для домашнего скота.

Метеорологи предсказывают засушливую погоду в ближайшие три месяца, поэтому многие фермеры рассматривают возможность продажи скота, добавляет телеканал.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, ЗАСУХА, ПРОБЛЕМЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]