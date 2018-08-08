В Эстонии определили траекторию полета ракеты, случайно выпущенной испанским истребителем

В Эстонии вычислили траекторию полета ракеты класса "воздух - воздух", которая была выпущена во вторник по ошибке истребителем ВВС Испании.
"Траектория полета ракеты в настоящее время определена, и территория ее поисков сосредоточены в районе острова Эндла", - сообщил в среду командующий ВВС Эстонии полковник Рийво Валге (Riivo Valge) эстонскому радио Vikerraadio.
"С большой долей вероятности, ракета взорвалась в воздухе. Уверенности, что опасности нет, добавляет то, что она при падении на землю взрывается. Так как пока у нас нет прямого подтверждения, что кто-то видел взрыв или куски ракеты, мы рассматриваем произошедшее как опасный инцидент и пытаемся найти подтверждение теориям", - заявил он.
Командующий не смог пока сказать, что произошло в небе и почему была выпущена ракета, так как обстоятельства инцидента еще выясняются.
Он отметил, что получено 60 сообщений, связанных с произошедшим, "но только в 20 случаях есть основания воспринимать их всерьез".
Р.Вале рассказал, что это были сообщения, основанные на том, что кто-то слышал звук взрыва. Однако были ли это отголоски взрыва или звуки, связанные с преодолением самолетом сверхзвуковой скорости, он уточнить не смог.
Полковник не исключил, что ракета могла взорваться на высоте 6 км, где она была запущена, и ее куски могли упасть на землю.
Командующий ВВС пояснил также, что боевая ракета на борту истребителя была потому, что самолеты, участвующие в миссии по охране воздушного пространства стран Балтии, всегда находятся в боевой готовности, в том числе на учениях или в ходе тренировочных полетов.
Предположительно, расследование обстоятельств инцидента займет около месяца.
По данным газеты "Postimees", в поисках ракеты или ее остатков заняты три вертолета Robinson а также самолет Ан-2.
Накануне истребитель ВВС Испании Eurifight по ошибке произвел выстрел ракетой AMRAAM. Радиус ее полета около 100 км. Поиски ведутся к северу от города Тарту.
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