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Социум 08.08.2018 16:26

На Баку приходится 76% ипотечных кредитов, выданных по линии АИКГФ

Количество ипотечных кредитов по линии Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) выданных гражданам, проживающим в Баку, на 30 июня 2018 года составляет 17,282 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

На 30 июня 2018 года по линии АИФ выдано 22,763 тыс. ипотечных кредита, в том числе 1,686 тыс. – в январе-июне 2018 года. Таким образом, на Баку приходится 75,9% всех ипотечных кредитов по линии фонда.

В Сумгайыте на 30 июня 2018 года выдано 2,289 тыс. ипотечных кредита, Абшеронском районе (Хырдалан) – 1,578 тыс., Гяндже – 825, Нахчыване – 252, остальные – в других городах республики.

По данным фонда, на 1 июля 2018 года банки-агенты АИКГФ рефинансировали кредитов на сумму 1,053 млрд манатов, в том числе 745 млн манатов – по коммерческим ипотечным кредитам, 308 млн манатов – по социальной ипотеке.

Чаще всего ипотечные кредиты берут лица в возрасте 18-29 лет (35,7% всех ипотечных кредитов), 30-35 лет (34,1%), старше 36 лет (30,2%).

По данным фонда, 93,6% выданных ипотечных кредитов связано с покупкой квартир в многоэтажных жилых зданиях, 6,4% - индивидуальных домов. При этом 33,4% ипотечных кредитов предоставлено на покупку жилья площадью 41-60 кв. метров, 30,8% - площадью 61-80 кв. м., 15,6% - площадью 81-100 кв. м., остальное – др. площади.

В целом, стоимость 11,5% приобретенного в ипотеку жилья составляет 60-90 тыс. манатов, 72,5% - 30-60 тыс. манатов, 6,9% - 90-120 тыс. манатов, 5,7% - до 30 тыс. манатов, 3,5% - более 120 тыс. манатов.

Наиболее активно в ипотеку приобретают жилье холостые (53%), мужчины (83%). При этом, ежемесячный доход 49% заемщиков превышает 1,1 тыс. манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).

Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.

Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФОНД, ИПОТЕКА, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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