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Регион 08.08.2018 17:46

Президент Ирана на встрече с главой МИД КНДР высказался за развитие двустороннего сотрудничества

О намерении развивать отношения сотрудничества заявили на встрече в среду в Тегеране президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД КНДР Ли Ен Хо.

"Расширение отношений с Ираном и противостояние односторонней политике являются частью стратегического курса КНДР", - сказал северокорейский министр.

Он отметил, что Пхеньян и Тегеран поддерживают дружеские отношения и разделяют общие взгляды на различные региональные и международные вопросы.

Ли Ен Хо проинформировал Х.Рухани о саммите КНДР-США в июне в Сингапуре, сообщили иранские СМИ.

В свою очередь, президент Ирана заявил, что США в глазах международного сообщества превратились в ненадежного партнера, который не соблюдает ни одного из своих обязательства.

В нынешних обстоятельствах дружественные страны должны быть вместе и развивать сотрудничество, сказал Х.Рухани, выразив стремление его страны углублять отношения по всем направлениям с Пхеньяном.

Глава МИД КНДР прибыл в Тегеран накануне и встретился в тот же день с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Визит Ли Ен Хо состоялся по его просьбе.

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Тэги: ИРАН, КНДР, ВСТРЕЧА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]