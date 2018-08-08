Президент Ирана на встрече с главой МИД КНДР высказался за развитие двустороннего сотрудничества

О намерении развивать отношения сотрудничества заявили на встрече в среду в Тегеране президент Ирана Хасан Рухани и глава МИД КНДР Ли Ен Хо.
"Расширение отношений с Ираном и противостояние односторонней политике являются частью стратегического курса КНДР", - сказал северокорейский министр.
Он отметил, что Пхеньян и Тегеран поддерживают дружеские отношения и разделяют общие взгляды на различные региональные и международные вопросы.
Ли Ен Хо проинформировал Х.Рухани о саммите КНДР-США в июне в Сингапуре, сообщили иранские СМИ.
В свою очередь, президент Ирана заявил, что США в глазах международного сообщества превратились в ненадежного партнера, который не соблюдает ни одного из своих обязательства.
В нынешних обстоятельствах дружественные страны должны быть вместе и развивать сотрудничество, сказал Х.Рухани, выразив стремление его страны углублять отношения по всем направлениям с Пхеньяном.
Глава МИД КНДР прибыл в Тегеран накануне и встретился в тот же день с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Визит Ли Ен Хо состоялся по его просьбе.
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